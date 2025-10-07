花蓮旅館災民收容430人次 中秋連假「超人」住宿率近6成

中秋三天連假，許多民眾捨棄出遊，到花蓮光復鄉協助救災。（資料照）

花蓮縣光復鄉因堰塞湖潰流受創，全國各地民眾自發性化身「超人」湧入救災，不少人當日來回，也有人選擇留宿當地，隔日接續再戰。花蓮縣旅館商業同業公會表示，扣除政府主導的災民收容、重機具志工及部分救難人員，中秋連假前兩天住宿率達5至6成。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，加入公會的115家旅館，配合政府收容災民、重機具志工及部分救難人員；其中20家業者，因為地理位置較近，成為主要收容的旅館業者，住房率6成以上，甚至達到滿房。災民住宿費用由中央「7+7」補助，重機具由各部會聯繫處理，部分救難人員則是縣府處理。

請繼續往下閱讀...

張琄菡指出，災後迄今，旅館收容災民約430人次。不過有部分災民因為家園還沒打掃完成，考量交通不便等因素，不願至其他區域旅館收容，因此就近暫留收容所。

張琄菡表示，其餘旅館的房客，主要是來自全國各地的志工（超人），中秋連假前兩天平均住房率約5至6成，最後一天因為收假，住宿率降至4成以下。業者考量志工都是自費來花蓮幫忙，未以連假房價收費，價格落在1、2千元左右。

根據台鐵統計，中秋三天連假光復車站各日進出人次，分別為5萬1240、4萬5963、2萬8546人次，總計12萬5749人次，推估約6.2萬人次進到災區。

