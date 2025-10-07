桃園虎頭山赤腹鷹9月觀測5465隻 首隻晚報到、較去年少但仍穩定

桃園虎頭山是北台灣赤腹鷹重要觀測點，今年9月觀測到5465隻。（桃園市野鳥學會提供）

秋季候鳥遷徙季節來臨，象徵秋鷹季節的遷徙性猛禽赤腹鷹，9月過境桃園虎頭山的數量出爐，社團法人桃園市野鳥學會統計，今年整個9月共記錄到5465隻赤腹鷹，雖比去年5487隻略少，仍顯示過境桃園的數量相當穩定。

桃園市野鳥學會每年自9月1日至30日，每天清晨6點30分至9點，由義工於虎頭山停機坪數鷹平台持續監測，今年首隻赤腹鷹於9月3日出現，較去年提早報到的情況略慢，去年9月1日即觀測到22隻，9月2日更達103隻，然而這去年、今年兩年皆在9月26日出現高峰，去年單日1396隻、今年為885隻。

野鳥學會表示，今年調查期間天氣多為微弱南風，氣候悶熱，義工要在大太陽下進行超過兩小時的調查，常常汗流浹背相當辛苦，9月23、24日因樺加沙颱風外圍環流影響而暫停觀測兩天，不過整體數量仍與去年相當，顯示桃園地區的赤腹鷹遷徙通道仍穩定存在。

不過，南部墾丁今年出現罕見的「鷹爆潮」，猛禽研究會在墾丁的統計，9月20、21日兩天即有超過20萬隻赤腹鷹過境，羅博依颱風過後更再現12萬隻，使9月累計數量高達39萬，是近10年同期平均的兩倍，猛禽會推測，原本沿日本遷徙線的族群可能因颱風環流偏轉，迫使牠們改道飛經台灣避風。

野鳥學會表示，南部的爆量現象並未影響北部虎頭山的鷹況，主要原因在於觀測時間與區域風場不同，墾丁的監測時段為每日5點30分至12點，虎頭山則是6點30分至9點，各自觀測的時段與條件差異，也共同呈現出台灣秋季猛禽遷徙的多樣風貌。

