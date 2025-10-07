為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大型活動、演唱會接連登場！北市觀傳局加強查緝非法日租

    2025/10/07 14:25 記者孫唯容／台北報導
    若民眾不慎入住非法旅宿，可到臺北市陳情系統檢舉並提供入住事證（如訂房資料、付費證明及住宿照片等），觀傳局將錄案查處、依法裁罰，民眾亦可依法申請檢舉獎金。（北市觀傳局提供）

    若民眾不慎入住非法旅宿，可到臺北市陳情系統檢舉並提供入住事證（如訂房資料、付費證明及住宿照片等），觀傳局將錄案查處、依法裁罰，民眾亦可依法申請檢舉獎金。（北市觀傳局提供）

    下半年台北市大型活動接連開跑，包含「台北白晝之夜」、「台北馬拉松」及「台北最High新年城-2026跨年活動」等活動，加上多場熱門大型演唱會，預計將吸引大量國內外旅客同歡。台北市政府觀光傳播局提醒民眾及旅客，在歡樂追星及旅遊當下，務必慎選合法旅館，以保障自身安全。非法日租套房有消防、衛生及公共安全疑慮，若發生火災或意外，將求償無門。

    觀傳局長余祥指出，針對非法日租套房，114年截至9月底，觀傳局已裁處277次、罰鍰達2127萬元。因應10月中秋與國慶等連續假期及各式大型演唱會及活動陸續登場帶來大批旅遊人潮，觀傳局持續加強查察力道，針對非法刊登廣告，將依法處以新臺幣10萬元以上、150萬元以下罰鍰；非法經營日租套房，則將面臨新臺幣10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。此外，在非法經營部分，觀傳局也提高怠金罰鍰，由原本的20萬元提升至25萬元，若裁罰兩次怠金仍未改善，將強力執行斷水斷電、封閉及強制拆除等措施，呼籲業者切勿以身試法。

    為遏止非法日租套房，觀傳局多管齊下，除從源頭掌控，積極協調網路訂房平臺業者下架非法旅宿資訊，並與本市重點社區管委會合作，共同打擊非法業者，也同時提升民眾選擇合法旅宿的正確概念。

    觀傳局表示，民眾入住時，請查看旅館現場是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，另也可上「臺灣旅宿網（https://taiwanstay.net.tw/）」找尋合法旅館，勿輕信網路訂房平臺刊登廣告，或因價格便宜而入住非法旅宿。

    若民眾不慎入住非法旅宿，可到臺北市陳情系統檢舉並提供入住事證（如訂房資料、付費證明及住宿照片等），觀傳局將錄案查處、依法裁罰，民眾亦可依法申請檢舉獎金。臺北市「獎勵檢舉違法旅宿」相關資訊，請至觀傳局官網（https://ppt.cc/fMB88x）查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播