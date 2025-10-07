地方長年嫌惡點東勢鄉昌南公墓 擬活化鄉內首座運動公園

東勢鄉公所規畫將占地1.8公頃昌南公墓活化為運動公園，目前正整地中。（記者李文德攝）

雲林縣東勢鄉昌南公墓占地約1.8公頃左右，考量鄉內無大型運動場域，公所規劃活化為鄉內首座運動公園，目前正進行整地階段。鄉長張健福表示，粗估經費逾3200萬元，公所除將逐年編列經費外，更將向縣府、中央申請補助，盼盡快動工讓鄉民得到廣闊運動空間。

昌南公墓坐落於東勢鄉北端，鄰近昌南村。村長陳論指出，此次公墓從日治時代就已存在，至今超過百年，大約15年前公所公告此地禁葬，雖公墓陸續有民眾遷葬，但出現不肖人士亂丟垃圾，甚至連牲畜棄置，成為地方嫌惡點，當地居民都盼改善。

張健福表示，隨著東勢鄉人口變遷跟休閒需求增加，公所近年開始推動遷葬計畫，目前已完成全區遷葬，而昌南公墓鄰近縣道153線，也考量鄉內並無大型運動空間，因此規劃將轉型為運動公園。

張健福指出，這座占地1.8公頃的運動公園初步規劃設有8人制足球複合籃球場、籃球場、網球場及3座羽球場，還設有36汽車及52格機車位，便利居民停放，粗估經費逾3200萬，公所除將逐年編列工程經費外，同步與縣府、中央提報計畫申請相關補助，盼得以盡快動工。

公所表示，目前昌南公墓由公所自籌700萬元整地，預計工期2至3個月，由於目前地目尚屬於殯葬用地，已向縣府提出興辦事業計畫，變更為特定目的事業用地。

陳論表示，當地長年盼望公墓能活用，運動公園既可以讓民眾運動外，也能解決該地荒廢問題，地方樂觀其成。

