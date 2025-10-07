為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    提升在地產品能見度 苗縣頭份市票選10大伴手禮出爐

    2025/10/07 14:03 記者蔡政珉／苗栗報導
    提升在地產品能見度，頭份市票選10大伴手禮出爐。（記者蔡政珉攝）

    提升在地產品能見度，頭份市票選10大伴手禮出爐。（記者蔡政珉攝）

    頭份市公所接受文化部、苗栗縣政府指導，主辦的「頭其所好－2025旅伴有禮十大伴手禮徵選×頭份創意遊程設計」票選活動，經過網路票選與實體公民審議後，今天揭曉結果，其中金獎由「綠光養蜂場－博士蜂語」奪下；頭份市長羅雪珠則說，票選活動不只是比賽，更是市民共同參與、共同決定「頭份代表性」的行動。

    頭份市公所先公布10大伴手禮票選結果，金獎：綠光養蜂場－博士蜂語；銀獎：森隆養蜂園－歐蜜呀給、黃採雲－銀絲卷；銅獎：河背庒農園－用艾傳情、頭農小舖－頭份黑豆醬油；優勝獎：丘森茶室－貓奉茶禮盒、Rosebud小口一點－達克瓦茲、頭農小舖－竳線－頭份黑豆豆腐乳、日新茶園－酸柑茶茶禮盒、黃採雲－戚風蛋糕。

    羅雪珠強調，文化要靠大家一起打造，這些作品就是頭份最好的名片；市公所也表示，不少得獎伴手禮為具備頭份代表性的農產製作而成，未來將透過展售、市集、體驗活動與觀光行銷，讓更多旅客認識頭份也走入頭份。

    提升在地產品能見度，頭份市票選10大伴手禮出爐。（記者蔡政珉攝）

    提升在地產品能見度，頭份市票選10大伴手禮出爐。（記者蔡政珉攝）

    提升在地產品能見度，頭份市票選10大伴手禮出爐。（記者蔡政珉攝）

    提升在地產品能見度，頭份市票選10大伴手禮出爐。（記者蔡政珉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播