提升在地產品能見度 苗縣頭份市票選10大伴手禮出爐

提升在地產品能見度，頭份市票選10大伴手禮出爐。（記者蔡政珉攝）

頭份市公所接受文化部、苗栗縣政府指導，主辦的「頭其所好－2025旅伴有禮十大伴手禮徵選×頭份創意遊程設計」票選活動，經過網路票選與實體公民審議後，今天揭曉結果，其中金獎由「綠光養蜂場－博士蜂語」奪下；頭份市長羅雪珠則說，票選活動不只是比賽，更是市民共同參與、共同決定「頭份代表性」的行動。

頭份市公所先公布10大伴手禮票選結果，金獎：綠光養蜂場－博士蜂語；銀獎：森隆養蜂園－歐蜜呀給、黃採雲－銀絲卷；銅獎：河背庒農園－用艾傳情、頭農小舖－頭份黑豆醬油；優勝獎：丘森茶室－貓奉茶禮盒、Rosebud小口一點－達克瓦茲、頭農小舖－竳線－頭份黑豆豆腐乳、日新茶園－酸柑茶茶禮盒、黃採雲－戚風蛋糕。

羅雪珠強調，文化要靠大家一起打造，這些作品就是頭份最好的名片；市公所也表示，不少得獎伴手禮為具備頭份代表性的農產製作而成，未來將透過展售、市集、體驗活動與觀光行銷，讓更多旅客認識頭份也走入頭份。

