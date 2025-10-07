為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉縣忠全橋封閉居民繞道苦 善心地主無償供地開闢便道

    2025/10/07 13:45 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣中埔鄉石硦溪忠全橋橋樑基座遭掏空的怵目驚心景象。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣中埔鄉石硦的忠全橋封橋後，石硦村南勢埔的居民進出需繞行頂埔產業道路，已發生多起騎機車摔傷事故，南勢埔鄉親怨聲載道，經鄉長李碧雲奔走協調，張姓地主願意無償提供便道用地，公所立即找包商鋪設簡易路面，大幅縮短通行時間。

    忠全橋受0728豪雨影響，橋墩基礎嚴重受損，之後又因山區連續降下大雨，橋樑基座掏空、橋面彎曲，橋梁更是岌岌可危，隨時會塌陷，嘉義縣政府在9月11日發布封橋公告，呼籲民眾請勿貪一時之便，穿越危橋。不過忠全橋封橋後，南勢埔的居民必須繞道頂埔產業道路，但這條農路狹小坡度太陡，要四輪傳動的貨車才能進出，村民常常騎機車常摔倒受傷，而且要花上20分鐘左右，致部分居民冒險穿越忠全橋，令人捏一把冷汗。

    李碧雲指出，忠全橋封橋後，立即與居民一同找出一條可替代的便道，但便道所經過的地方大多是農園，由於農路尚未成為便道前，就曾有作物被偷採摘事件發生，甚至被偷倒各種垃圾，如果開通成為便道，農家憂心狀況更嚴重。經過積極溝通，張姓地主及其家人站在全村交通便利的立場來思考，願意無償提供便道用地。

    李碧雲表示，便道長約700公尺，寬4公尺多，已在日前完成簡易舖設，可供人車通行，現在從便道沿著忠全橋旁的防汛道路到石楠橋出入只要5分鐘，公所並進一步向縣府爭取經費提升便道的安全性。

    嘉義縣中埔鄉石硦溪忠全橋封橋管制通行。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣中埔鄉忠全橋旁，張姓地主無償提供土地開闢便道。（記者蔡宗勳攝）

