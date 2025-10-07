為光復出一份力 芳療師化身送油超人穿梭災區

女芳療師化身「送油超人」。（記者劉人瑋攝）

花蓮光復鄉遭逢巨變，佛祖街又是重中之中，原本連飛鳥都難立足、狗邁入都會陷入的泥沼漸漸結實，志工們雖努力除泥，尚未清除的荒涼之境如今也只多了幾行鳥類停留的爪印。有志工說，大家來自四面八方，就跟這些偶爾停留的鳥一樣，都是偶然與突發使然，像是送油這些工作，不求留下印記，只希望下次再來已是安居家園。

佛祖街在這段連假期間常可見到載滿油的皮卡穿梭，原來是有位大叔志工想到前來支援的怪手可能無油可用，因此連番多次往返佛祖街與加油站、自費買油送油，這也彌補了救災時公部門可能遺漏的部分。

每每載油車到佛祖街46巷車輛無法前進時，就有機車騎士載著空油桶前來並喊著「有油嗎？」、「正在等你」。接著取油、為怪手加油，一套行雲流水，怪手復工。

這位「行動加油站」的大叔志工說，自己光是買油已經花了8萬元但樂此不疲，本有許多企業老闆友人聽聞後想贊助，「但我不想碰錢，還要記帳好麻煩，而且拿了錢勢必要回報，讓對方知道自己沒有虧空、有好好運用，於是乾脆全部自己出」。

本要成為油費贊助者被婉拒的一位年輕女芳療師也跟著「行動加油站」同行，她說，顧客得知自己要來光復，一堆人陸續把錢匯給自已，要代為光復出一份力，「我就這樣揹著1萬多元的貼布從台北到光復，想著剩下2萬多元的經費就見到加油大哥」，得知他拒絕任何金援，自己改開口「借皮卡」，因為自己也想刷卡買油、將顧客交付金額全數用在救災，這才二人同行。

走在泥地中，四處傳來叫喚聲，佛祖街的民宅變硬的泥土被挖開後，底下泡著軟泥的輛輛汽車被挖、流淌著泥水，有些還四處飛濺著農藥或燃料，讓所有人尖叫躲避。

女芳療師說，泥都積得比自己高太多，換成自己恐怕也難逃，每每想到此處就忍不住難過，希望不久後這裡不復荒涼、災民有安定居所。

雖然表層土壤漸硬，但仍佈著不少泥坑，只有鳥類偶然經過留下爪印。（記者劉人瑋攝）

日前佛祖街開挖狀況，民宅一棟棟被清理，許多車輛、傢俱也被挖出。（記者劉人瑋攝）

