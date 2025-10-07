安麗台灣今天贈送新竹縣450台愛心越野推車

新竹縣長楊文科（左）頒發感謝狀給安麗台灣業務暨營運長黃桂琴（右），謝謝該公司致贈縣內資源弱勢的中小學越野推車。（記者黃美珠攝）

安麗台灣今天跟新竹縣共同舉行「愛心推車傳遞希望」捐贈儀式，一口氣捐出450台「安麗越野加寬摺疊推車」，專門提供新竹縣63所非山、非市以及偏遠地區的國中、小學使用，平均每校可獲約6台越野推車，縣長楊文科則公開頒發感謝狀給安麗台灣業務暨營運長黃桂琴，謝謝這批推車可望解決學校舉辦各項活動以及日常物資搬運不便的問題。

黃桂琴說，他們想做的不是一次性的捐贈，而是陪伴，希望讓學生在求學的路上少一點阻礙，所以藉由送出的實用越野推車，提供多一點助力給在教育現場的師生。

安麗台灣深耕台灣43年，長期以來關心偏鄉教育資源的均衡發展，深信企業的成功必須與社會共享，把資源送到需要的地方，讓更多孩子有機會安心學習、勇敢追夢。安麗台灣長期投身公益，並於2012年成立安麗希望工場慈善基金會，透過「小夢想．大志氣」追夢計畫、愛陪伴課輔計畫、愛培育潛能開發計畫等多元公益項目，持續關注台灣偏鄉及弱勢族群的教育發展。

楊文科說，受贈的63所學校都是教育部認定的「非山非市」或「偏遠」類型學校，資源相對匱乏，很多在日常物品搬運及舉辦運動會、藝文表演等活動時，常因缺乏適當的搬運工具而平添執行困難。這次受贈的越野推車具備承重量大、收納便利、適應多種地形等特點，能有效改善前述問題，減輕教師或學生的體力負擔，同時也能確保設備運送過程的安全性。

看似不起眼的小推車，卻是學習資源弱勢的新竹縣中小學很必要的教學活動助力。（取自竹縣府官網）

