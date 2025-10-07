花蓮救災「挖土機超人」林鴻森逝世 胡采蘋哀悼：台灣的英雄

胡采蘋表示，「謝謝你，你們是台灣的英雄」。林鴻森駕駛小型挖土機在光復鄉救災身影。（家屬提供）

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖潰流造成重大傷亡，林鴻森於災情發生次日即載運小型山貓、挖土機馳援花蓮救災，連續搶救8天卻不幸受傷感染引發敗血症，昨晚中秋夜於林口長庚醫院不治。對此財經網紅胡采蘋表示，「謝謝你，你們是台灣的英雄」。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，人有輕於鴻毛，有重如泰山，平凡的人，也能做偉大的事，重如泰山。謝謝你，你們是台灣的英雄，在這樣的社會長大的孩子，因為看到了這麼多榜樣，他們長大了，也會一樣的為台灣付出。這就是台灣精神。

許多網友看到PO文後紛紛留言表達哀悼之情，有人說「謝謝山貓超人～林鴻森先生的大愛，向您致敬阿彌陀佛」、「對於林老闆的義行，臺灣人都會致上最高的敬意！」、「謝謝林先生的大愛」、「謝謝救難的英雄們，拜託各位一定一定要把自己的健康跟安全放在第一，在你身後的不只是災民還有深愛珍愛你們的家人朋友，一定要平安的回來」。

與此同時，林鴻森的長子今日上午受訪對父親放下工作救災的義行感到驕傲。

