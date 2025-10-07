台中國中小學生獎懲辦法 挨批拿中央版「複製貼上」

議會法規委員會審議台中市學生獎懲辦法。（記者蘇孟娟攝）

台中市訂定國小及國中學生獎懲辦法，今送議會法規委員會審議，遭議員質疑根本只拿中央訂定的獎懲準則「複製貼上」，且未經民主程序廣徵意見，辦法「閉門造車」，有議員一度揚言退回；教育局強調，辦法有公告徵詢意見，且部分與中央準則不同，法規委員會最後同意備查，但要求補足民主程序。

國民教育法修法要求各縣市須訂定國中小學學生獎懲自治法規，教育局訂定「台中市國小及國中學生獎懲辦法」，但市議員江肇國質疑台中市制定相關辦法並未廣徵包括教師、家長及學生意見，未依民主程序制定，違背國教法精神；教育局指出，台中市的辦法是依教育部訂定的「國小及國中學生獎懲準則」訂定，因中央辦法已相當完備下訂定。

請繼續往下閱讀...

江肇國說，中央的準則應是相關法令「天花板」，讓各縣市參考因地制宜訂定相關辦法，而非讓教育局直接跳過民主程序；市議員朱元宏也認為教育局「閉門造車」，未能廣納更多地方人士意見，未來出現爭議也徒增困擾。

市議員李中更質疑，台中市的辦法只是抄中央準則，訂這個辦法有何意義，拿教育部版本讓各校執行就好；市議員黃守達也指出，台中發生過不少不當管教事件，相關辦法是否了解第一線教育工作者的經驗及需求，且各式團體眾多，教育局未廣徵意見，只拿中央辦法「複製貼上」，太便宜行事。

江肇國強調，台中市辦法抄中央，已可預見未來多數學校也將抄教育局配合訂獎懲辦法，以免出錯，「全部照抄的辦法議會有什麼好審的」。

教育局指出，有徵詢過台中市校長協會提供意見，且草案也有公告廣徵意見，另辦法中有有依學校規模不同訂出學校獎懲會、獎管會委員人數，跟中央不盡相同。

法規委員會召集人、議員黃馨慧裁示，辦法予以備查，但教育局須參考議員建議，再補足民主程序廣納意見。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法