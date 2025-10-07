為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市觀光休閒新亮點 沙鹿「霞光步道」完工啟用

    2025/10/07 13:31 記者歐素美／台中報導
    沙鹿休閒景觀步道延伸段「霞光步道」入口打卡點。（觀旅局提供）

    沙鹿休閒景觀步道延伸段「霞光步道」入口打卡點。（觀旅局提供）

    台中市觀旅局積極推動海線觀光發展，最近串聯沙鹿休閒景觀步道完成「霞光步道」，自台灣大道六段向南長度約780公尺，投入經費約2000萬元，步道新設生態廊道、休憩座椅、導覽牌及植栽解說牌等設施，沿途還可遠眺沙鹿、清水、梧棲等海線市鎮，天氣晴朗還可一睹海景，期盼透過串聯步道設施，讓沙鹿地區的觀光資源更加完善，成為海線地區新興的旅遊亮點。

    觀旅局長陳美秀表示，霞光步道工程從台灣大道六段與國道3號交會處一路延伸至鎮南路，串連既有步道斷點，透過多項改善措施將步道提升至更友善的使用環境。

    工程中將原有部分土路及礫石路面鋪設為透水鋪面，大幅提升行走的安全性與舒適性。此外，除了讓民眾白天到訪健行駐足欣賞海線風光；步道沿線也增設符合景觀特色的夜間照明設施，讓民眾在夜晚也能安心漫步，體驗不同的步道氛圍，提供民眾更豐富多元的遊憩選擇。

    觀旅局表示，沙鹿霞光步道具有遼闊視野和豐富生態，讓遊客不僅能走進山林，享受自然，也能進一步體驗沙鹿的在地文化與特色，期盼藉由此項建設，活化地方觀光特色，吸引更多遊客走訪，進而帶動海線地區觀光休閒產業的蓬勃發展。

    觀旅局指出，沙鹿霞光步道適合規劃一日遊體驗健行樂趣，也別錯過知名地標沙鹿之翼與沙鹿車站附近的許多在地美食、老店、特色伴手禮，更可順道至今年8月開始營運的台中海洋館參觀遊玩。

    沙鹿休閒景觀步道延伸段「霞光步道」生態廊道。（觀旅局提供）

    沙鹿休閒景觀步道延伸段「霞光步道」生態廊道。（觀旅局提供）

    觀旅局延伸沙鹿休閒景觀步道，取名「霞光步道」。（觀旅局提供）

    觀旅局延伸沙鹿休閒景觀步道，取名「霞光步道」。（觀旅局提供）

    霞光步道植栽解說牌。（觀旅局提供）

    霞光步道植栽解說牌。（觀旅局提供）

