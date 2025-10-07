「福八」衛星拍攝涵蓋全球 星系可每天造訪3次

國家太空中心主任吳宗信（右）與福衛八號主持人劉小菁（右2）參與齊柏林衛星起運典禮，並說明未來衛星任務。（記者吳柏軒攝）

國家太空中心（TASA）攜手產學研製造「福爾摩沙衛星八號」星系，首顆命名為「齊柏林衛星」，自製率84％，今（7日）正式起運，將送往美國NSAS基地，預計年底升空，該衛星星系將在2031年完成8顆佈建，屆時其光學遙測的影像範圍將涵蓋全球，並可每天造訪3次，有助國家安全、防災、農業及環境監測。

總統賴清德表示，福八計畫是台灣首個自製星系，是太空領域重要里程碑，升空後將接棒福爾摩沙五號任務，以更高解析度守望台灣、觀照世界，回憶自己擔任行政院長時也親自來到TASA啟動第3期太空科技長程發展計畫，眾人努力下如今見證成果，接下來還會有更多衛星升空入軌，建構台灣自主衛星星系，守護土地與人民。

請繼續往下閱讀...

賴清德還說，將福八首顆衛星命名齊柏林，希望齊導演的精神隨著衛星延伸到太空，繼續守望台，也盼該衛星構成精密網絡，應用在國土規劃、農業監測、災害應變及環境保護上，更強化國家韌性，讓台灣積極應對氣候變遷與地緣政治挑戰。並提到過幾天就是國慶日，面對經濟、國安到競逐太空等挑戰，台灣人始終團結打拼，一次次克服困難，堅持走向世界，現在更要飛向太空。

TASA主任吳宗信受訪表示，齊柏林生前為台灣拍攝美麗山河，雖然看的範圍有限，但他的心將就由福八首顆衛星，提高到太空，拍攝更大範圍的台灣與世界，且該衛星有逾20家本土廠商參與，眾人同心協力打造。未來福八將共發射8顆衛星，組成星系，預計1天可通過台灣3次，範圍則涵蓋整個地球表面，再訪率提高，透過光學方式，可在白天拍攝到想要的影像。舉例如花蓮堰塞湖災情，就可透過衛星提供1天3次非常即時的影像，有助救災準備與後勤。

福八計畫主持人劉小菁也說，今看到齊柏林衛星起運，心中百感交集，該衛星面對光學遙測酬載等組裝測試，很多困難皆一一克服，剩下最後半哩路是火箭測試與組裝，期待未來升空後傳來清晰影像的那一刻，且因過往福五經驗，福八有設計熱控調焦，避免影像模糊，有信心可調整到解析度範圍內。

總統賴清德參加「福衛八號」首顆「齊柏林衛星」起運，並在蓋住衛星的帆布上簽名留念。（記者吳柏軒攝）

總統賴清德出席「福衛八號」首顆｢齊柏林衛星｣起運典禮，並希望台灣逐漸建立自製星系，讓台灣積極應對氣候變遷與地緣政治挑戰。（記者吳柏軒攝）

已故導演齊柏林的兒子齊廷洹參與「福衛八號」首顆衛星起運典禮，並感謝將該衛星用父親的名字來命名，不只榮耀，更是責任與傳承。（記者吳柏軒攝）

導演齊柏林的兒子齊廷洹（右起依序）、國家太空中心主任吳宗信與立法委員蘇巧慧參與起柏林衛星起運典禮，並合影留念。（記者吳柏軒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法