    讓世界看到客家文化 竹縣跟全球台灣客家聯合總會簽署合作備忘錄

    2025/10/07 13:26 記者黃美珠／新竹報導
    讓世界看見客家，新竹縣長楊文科（右3）今天跟全球台灣客家聯合總會長黎萬棠（左3）簽署合作備忘錄。（記者黃美珠攝）

    讓世界看見客家，新竹縣長楊文科今天跟全球台灣客家聯合總會長黎萬棠，在來自雪梨、非洲、印尼以及日本等地的客家鄉親見證下簽署合作備忘錄，並頒發縣政顧問聘書給黎萬棠，希望借助黎萬棠的影響力，讓世界客家子弟都能看到新竹縣的發展，以及傳承客家文化的努力。

    楊文科說，這項備忘錄合作項目有：活動交流、學術文化、語言推廣、諮詢服務等4大主軸，雙方得互聘為諮詢顧問，未來可藉由這個平台，建立新竹縣與全球客家鄉親間更緊密的友好連結，深化語言文化交流，拓展國際合作機會。

    楊文科致詞時特別感謝輔導總會長葉義深去年2月促成全球台灣客家聯合總會成立，凝聚全球客家鄉親的向心力，他肯定黎萬棠領導下，全球台灣客家聯合總會積極與國內外政府及跟客家團體合作，推廣客家文化，成為串聯台灣、僑界與國際社會的重要橋梁。

    縣府民政處表示，新竹縣是全國客家人口比例最高的縣市，擁有約40萬名客家鄉親，比例高達67.8%。縣長楊文科主政致力於推動客家語言與文化的傳承與發揚，縣府從去年起規劃推動「新竹縣客家發展計畫」，聚焦於「族群主流化」、「客庄客語活力營造」、「社區經濟發展」及「藝文能量提升」4大面向，在客委會地方客家發展計畫評核中，新竹縣從前年起連2年榮獲全國唯一「特優」的佳績，獲得400萬元獎金。

