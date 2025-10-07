中秋連假逾百萬人次湧入台南 雙十國慶連假接力搶客

深受喜愛的卡比胖拉活動即將進入尾聲，雙十國慶必遊。（南市觀旅局提供）

每逢連假台南必湧入大批觀光人潮，尤其市區商圈、熱門觀光景點動輒破50萬人次！觀旅局統計，連續兩週的中秋節、教師節連假都分別吸引逾百萬人次造訪台南，緊接雙十國慶連假各景點更是祭出限定活動吸客。

市長黃偉哲表示，中秋佳節象徵團圓，台南也處處洋溢著中秋節慶特有的煙火氣與烤肉味，很高興看到這麼多遊客選擇在台南與親友團聚烤肉享受美好假期。緊接而來就是國慶連假，歡迎全國旅客來台南體驗10月秋日水海陸活動的精采魅力。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華說，逾百年歷史的西市場重新開幕後，成為該區域新觀光熱點，加上周邊國華海安河樂、小西門、南紡及三井商圈、孔廟與赤崁樓古蹟園區周邊，及水交社體育場、市立圖書館新總館周邊，中秋連假累計超過56萬人次到訪，感受巷弄美食及古蹟新生的魅力。安平老街與運河周邊、新化老街、鹽水老街及菁寮老街，累計吸引逾14萬人次遊客走訪。

台南山海埤塘戶外景點，成為闔家親水踏青、郊遊健身、泡湯美食與賞月烤肉好去處，如關子嶺、梅嶺、虎頭埤、德元埤荷蘭村、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道等，累計逾27萬人次到訪。博物館景點及親子遊憩園區也有逾3萬1千人次參觀。

林國華表示，教師節、中秋節再加上即將迎來的雙十國慶連假，觀光人潮動能為地方商圈與旅宿業注入強勁的活力。秋意漸涼適合泡湯，龜丹溫泉體驗池於10月11、18及11月8、23日推出「湧泉頌音—溫泉×瑜珈×聲缽」活動；關子嶺溫泉美食節也將於10月25日登場，邀旅人以溫泉療癒的方式迎接秋日。深受喜愛的卡比胖拉展覽，將展出至10月19日要趕緊把握。

中秋連假遊客開心體驗水域遊憩活動。（南市觀旅局提供）

西市場重新開幕後，成為該區域新觀光熱點。（南市觀旅局提供）

台南美食一級戰區的國華街逢連假人潮爆棚。（南市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法