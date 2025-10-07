推動觀光拚「住一晚」 雲縣助攻300萬旅宿換新裝

雲林縣府攜手雲林科技大學導入設計美學，協助古坑旅宿改造提升競爭力。（記者黃淑莉攝）

推動觀光旅宿品質很重要，雲林縣府攜手雲林科技大學推動「古坑地區旅宿營造計畫」，導入設計美學，協助業者改造空間等硬體設備，達到交通部觀光局好客民宿水準，經費由縣府補助一半、業者自行負擔一半，最高補助300萬元。

古坑旅宿營造計畫第一階段有11家申請，有5家改造完成，其他7家預計10月底前陸續完工，改造項目大到公共空間動線、景觀、浴室設施及房間、廚房空間等，小到地板材質、牆壁顏色、空調，例如「田心12」民宿，屋外有一口上百年古井，對店家、村民都有特別意義，經過改造成為親子戲水空間。

雲林縣長張麗善指出，雲林觀光人次今年上半年已達2300多萬人次，其中以香客最多，希望他們留下來住一晚，做深度旅遊、消費，尤其古坑觀光資源豐富，為提高競爭力，住宿品質一定要提升，縣府與雲科大合作希望能提升旅宿品質達到好客民宿標準。

縣府建設處長廖政彥表示，這次補助以旅宿環境、設備提升為主，導入雲科大設計能量，讓整個住宿環境更具特色與品質，經費部分縣府補助2分之1，每案最高補助300萬元。

雲科大產學處產學長張岑瑤說，旅宿品質是許多旅客旅程中最重視部分，業者要以主人家態度接待及了解需求，這次在協助改善過程除把缺點改善，更凸顯優點及特色，加上有北漂、越洋漂的子弟回鄉接手加入，改造前後有很大翻轉，未來會鼓勵及協助申請好客、星級旅宿計畫，未來不只招待國內旅客，也能吸引國際旅客來。

