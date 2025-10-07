中秋連假挺光復！中原大學「鏟子超人」支援花蓮災後復原

中原大學師生化身「鏟子超人」，投入災區復原服務，與光復鄉大馬村民合力整頓環境。（中原大學提供）

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖潰流造成重大傷亡，中原大學發起「馬太鞍重建家園志工服務」，與馬太鞍長老教會合作掌握第一線需求，於10月4日至6日中秋節連假期間，號召3梯次、計120人次走入花蓮光復大馬村協助居民進行社區環境整頓、清理水溝與淤泥，校方今日謝謝願意在中秋連假放下休息，在高溫與粉塵環境下走進泥濘的每一位「鏟子超人」，也謝謝民間企業與在地夥伴的信任。

中原大學學務長金亭佑表示，這次志工招募於10月1日開放登記，每梯次35個名額不到4小時即額滿，展現中原師生的愛心與行動力，活動不提供志工時數或證明，回到服務本質。值得一提的是，鴻興遊覽有限公司經理黃惠君在得知這項有意義活動後，主動表達願意全額贊助3天、共3輛遊覽車的費用，協助接駁師生往返災區。

請繼續往下閱讀...

中秋連假期間，志工服務隊每日清晨6點於校內集合出發，抵達花蓮後由教會與村長協助分組進入社區服務，下午5點許啟程返校，學校負責交通與保險安排。考量在地資源有限，志工均自備口糧、雨鞋與換洗衣物，校方提供手套、毛巾、漂白水、口罩等必需品，在地夥伴支援竹掃把、水桶、鏟子等工具，服務區域涵蓋光復鄉武昌街的巷弄、田邊土溝及大馬村部落等處執行清水溝、清除淤泥、搬運土石與環境整頓，過程中與居民攜手合作，讓生活秩序盡速回到正軌。

企管系學生傅語釩表示：「到了現場才發現，真的非常需要人力。再多挖一鏟，就是讓生活早一點回到軌道。師長、教官、同學不分身分、不計形象，在大太陽底下一起鏟泥、裝袋、搬運。一路上居民對我們說『謝謝、辛苦了』，甚至有人搖下車窗加油，那一刻感覺到，雖然我們只是學生，但我們的付出真的能帶來一點力量、一點希望。」

為了維護志工與居民安全，每梯次均有中原「緊急醫療救護社」志工隨行，舉凡傷口處置耗材、消毒用品、包紮止血器材與個人防護裝備裝滿3台大推車。在災區一邊投入清溝鏟泥，一邊機動巡視與走動式補給，提醒補充水分、協助處理擦傷割傷並關照住戶需求。

3天都投入災區服務的生科系學生郭世祐提到：「每天天還沒亮就出發，晚上回到住所幾乎都超過午夜，雖然全身都是泥巴，但看到居民的笑容，就覺得所有辛苦都值得。」

中原大學發起「師生攜手為花蓮馬太鞍災區重建家園」行動，志工合作清理溝渠淤泥。（中原大學提供）

中原大學與馬太鞍長老教會合作，團結學生志工之力，協助災民重建家園。（中原大學提供）

中原大學發起「馬太鞍重建家園志工服務」，在中秋節連假期間前進災區。（中原大學提供）

中原大學學務長金亭佑（前排中）連續3天親自帶隊前進災區，與師生並肩投入清淤復原。（中原大學提供）

中原大學「緊急醫療救護社」志工參與災區服務行動，與團隊並肩作業，即時提供急救。（中原大學提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法