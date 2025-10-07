為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復災區廣播修好？季連成︰縣府今入夜前應修好、這不是難事

    2025/10/07 13:04 記者王榮祥／花蓮報導
    季連成委請花蓮縣府，今入夜前務必修復災區所有廣播系統。（記者王榮祥攝）

    季連成委請花蓮縣府，今入夜前務必修復災區所有廣播系統。（記者王榮祥攝）

    花蓮縣光復鄉部分廣播系統有狀況，引起地方議論；花蓮縣府今指出，廣播系統平時由村長或村辦公室等一線人員維護使用，已請光復鄉所儘速盤點確認可用，中央總協調官季連成則說，上午開會已提醒縣府、今天入夜前應修好，這不是難事。

    災區廣播系統是撤離計畫關鍵之一，但光復鄉災區部分廣播系統9月下旬就傳出有問題，引起外界疑慮。

    花蓮縣行研處長陳建村說明，撤離計畫中、村廣播系統扮演一定重要角色，但村里廣播系統是由村里長、或村里辦公室負責維護與使用，已請光復鄉公所再次、儘速確認盤點，包括光復鄉各村乃至鳳林鎮、萬榮鄉，都應保持村裡廣播系統正常可用。

    假如近期又有其他因素、造成廣播系統無法正常使用 花蓮縣政府會全力協助鄉鎮公所，一定要儘速把廣播系統修復並且楚瑜可以使用狀態下。

    季連成對此表示，早上的會議已經提出，就是委請花蓮縣府、務必在今天入夜前，要修復所有村廣播系統，因為修復廣播系統並不是一個難事。

