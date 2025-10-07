本尊現身！國軍馳援光復贈帽災區小女孩 親曝暖心原因

國軍把帽子送給光復災區小女孩，隨後瀟灑轉身離去的帥氣畫面在社群瘋傳。（本報合成，@hsiu_0323/Threads標明出處授權提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游光復鄉，國軍第一時間進駐災區投入搶救，協助清淤、復原，讓災民深受感動。近日一段「國軍帥大兵送帽」影片在Threads瘋傳，他將自己的迷彩帽送給熱情向國軍揮手、擊掌的小女孩，溫馨畫面感動網友，掀起熱烈討論。對此，這名國軍也親自出面解釋，因為小女孩常常和他們擊掌道謝，才會將自己的登山帽送給對方。

網友「hsiu_0323」近日在Threads分享影片，可見國軍弟兄走在光復街頭，有人扛著鏟子，有人向民眾揮手示意；其中一名小女孩不停與官兵擊掌、碰拳、開心地跳躍。影片尾聲，一位戴眼鏡、氣質斯文的大兵突然脫下頭上的迷彩漁夫帽，輕輕戴到小女孩頭上，小女孩則露出燦爛笑容揮手道別，背景配上抒情音樂，畫面格外暖心。

貼文目前累積逾36萬次瀏覽、上千次轉發及8000多個讚，網友紛紛留言：「獲得了不得了的寶物啊」、「小女孩好可愛，國軍太暖了」，還有人認為這位大兵為小女孩戴上帽子的畫面，像極《航海王》紅髮傑克將頭上的草帽送給魯夫的名場面。

然而，卻有部分網友質疑大兵拿其他人的帽子送給小女孩。對此，當事人在Threads發文還原經過，強調自己沒撿也沒偷帽子，送給小女孩的那頂是自己的登山帽，並非公發的叢林帽。

這名大兵指出，救災那天太疲憊，一度以為沒拿公發叢林帽，後來發現放在腰包裡，就決定把登山那頂送給小女孩，因為她在每日必經之路上，常常和國軍擊掌說謝謝，一直鼓勵他們，「那一刻付出辛勞都值得了！」。

他強調，「我的責任就是盡快讓光復鄉居民能趕快恢復正常生活，也非常感謝家人一直打電話來關心我身體狀況。最後我送給小女孩那頂叢林帽是自己登山那頂， 不是給公發的。」

