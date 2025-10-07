為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    荷蘭志工賴雅妮三度赴光復 強調「只要災區需要，還會去第4趟！」

    2025/10/07 12:53 記者游太郎／花蓮報導
    荷蘭女子賴雅妮熱愛台灣，已定居花蓮13年。（讀者黃瑞祥提供）

    荷蘭女子賴雅妮熱愛台灣，已定居花蓮13年。（讀者黃瑞祥提供）

    來台居住已13年的荷蘭籍女子賴雅妮，看到第二故鄉花蓮遭到重創，二話不說立即連繫朋友前往光復災區，連日來已陸續前往3趟，她毫不猶豫地說「只要災區需要我，還會去第4趟！」

    雅妮說，去到光復災區後，發現災情遠比想像中還要嚴重，幫忙清理厚厚的泥層時，腦中想像著洪水沖來時，災民被困在被泥水堆滿超過1米的房子裡，水還一上升直到2米高，然後一切都消失了，這個場景讓她不寒而慄。

    她說，在鏟除污泥時，想像著這樣的悲慘場景，一個在遠方工作的年輕人，災害發生當下，擔心家鄉的老母親和妹妹在家裡被洪水困住無助的模樣，手機失聯沒有任何訊息，最後才得知從屋頂上被搜救人員救出，終於鬆了一口氣，心上壓著的大石頭才放下，想到這裡她不禁紅了眼眶！

    她說，這些日子以來，聽到很多災區裡的感人故事，邊清理污泥時邊聆聽，難過到不斷哭泣，來自全台灣各地的志工們，有人負責清理淤泥、有人負責供餐、有人協助治療傷口、也有人幫忙清理髒髒的雨鞋，讓她感動到不知要講什麼，台灣人真的很有愛，這也是她愛上這塊土地的原因。

    她的朋友黃瑞祥說，雅妮說的一口流利國語，平日早上會相約跟著朋友一齊跑步、登山及游泳，不久前騎車時還被撞導致肩膀受傷，得知光復災情嚴重後，顧不得傷勢還沒好，堅持一定要到災區幫忙，到光復當鏟子超人至少3次，還強調「只要災區有需要，還會再去第4次」，讓花蓮的朋友們都相當感動與佩服！

    賴雅妮（左二）三度前往災區當鏟子超人，和志工們一起吃便當補充體力。（賴雅妮提供）

    賴雅妮（左二）三度前往災區當鏟子超人，和志工們一起吃便當補充體力。（賴雅妮提供）

    賴雅妮（左三）和來自全台各地的鏟子超人們，完成受災戶的清淤工作後合影。（賴雅妮提供）

    賴雅妮（左三）和來自全台各地的鏟子超人們，完成受災戶的清淤工作後合影。（賴雅妮提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播