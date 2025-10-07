荷蘭志工賴雅妮三度赴光復 強調「只要災區需要，還會去第4趟！」

荷蘭女子賴雅妮熱愛台灣，已定居花蓮13年。（讀者黃瑞祥提供）

來台居住已13年的荷蘭籍女子賴雅妮，看到第二故鄉花蓮遭到重創，二話不說立即連繫朋友前往光復災區，連日來已陸續前往3趟，她毫不猶豫地說「只要災區需要我，還會去第4趟！」

雅妮說，去到光復災區後，發現災情遠比想像中還要嚴重，幫忙清理厚厚的泥層時，腦中想像著洪水沖來時，災民被困在被泥水堆滿超過1米的房子裡，水還一上升直到2米高，然後一切都消失了，這個場景讓她不寒而慄。

她說，在鏟除污泥時，想像著這樣的悲慘場景，一個在遠方工作的年輕人，災害發生當下，擔心家鄉的老母親和妹妹在家裡被洪水困住無助的模樣，手機失聯沒有任何訊息，最後才得知從屋頂上被搜救人員救出，終於鬆了一口氣，心上壓著的大石頭才放下，想到這裡她不禁紅了眼眶！

她說，這些日子以來，聽到很多災區裡的感人故事，邊清理污泥時邊聆聽，難過到不斷哭泣，來自全台灣各地的志工們，有人負責清理淤泥、有人負責供餐、有人協助治療傷口、也有人幫忙清理髒髒的雨鞋，讓她感動到不知要講什麼，台灣人真的很有愛，這也是她愛上這塊土地的原因。

她的朋友黃瑞祥說，雅妮說的一口流利國語，平日早上會相約跟著朋友一齊跑步、登山及游泳，不久前騎車時還被撞導致肩膀受傷，得知光復災情嚴重後，顧不得傷勢還沒好，堅持一定要到災區幫忙，到光復當鏟子超人至少3次，還強調「只要災區有需要，還會再去第4次」，讓花蓮的朋友們都相當感動與佩服！

賴雅妮（左二）三度前往災區當鏟子超人，和志工們一起吃便當補充體力。（賴雅妮提供）

賴雅妮（左三）和來自全台各地的鏟子超人們，完成受災戶的清淤工作後合影。（賴雅妮提供）

