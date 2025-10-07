參山處「梨山海拔兩千的永續力」 獲2025全球百大目的地故事獎

參山處以「梨山海拔兩千的永續力」，榮獲「2025全球百大目的地故事獎」。（參山處提供）

交通部觀光署參山國家風景區管理處，為振興梨山觀光，多年來在梨山投入建設及舉辦大型活動、並啟動產業輔導計畫，日前在法國奧克西塔尼（Occitanie）舉行的2025全球綠色目的地年會（Global Green Destinations Day Conference），以「梨山海拔兩千的永續力」在38國、180多個目的地參賽中，獲選「目的地管理」類的「2025全球百大目的地故事獎」，讓世界看見台灣梨山這片土地。

參山處長曹忠猷說，綠色目的地永續實踐故事獲選不僅是肯定對生態保育、文化保存的努力，更是永續治理、公私協力、社區參與等面向深耕有成的象徵。

請繼續往下閱讀...

他指出，「梨山海拔兩千的永續力」克服了偏遠高山原鄉旅宿合法化不易的重重困難 ，參山處組建專業領域人士諮詢團隊 ，輔導37家業者，成功推動環山部落的「屋頂上天空」和松茂部落的「梨山春發農園」等2家業者取得民宿登記證；其中「屋頂上天空」在2024年更從全台1700家民宿中脫穎而出，勇奪「台灣好客民宿金質獎」殊榮。

此外，參山處今年並與在地觀光業者合作，以「梨享森活」為品牌，推出「谷中作樂」及「梨不開你」2大主題遊程，其中「梨不開你」遊程將深入泰雅秘境，探索武陵茶園獵徑，並由族人帶領走入獵人步道，並享用低碳蔬食料理，體現了泰雅族部落文化與青年返鄉的動人力量 。

參山處透過產業輔導計畫，攜手當地業者與居民，共同深化永續發展的根基，不僅展現豐富自然景觀與人文底蘊，也讓遊客體驗獨特的永續旅遊模式，見證梨山地區中橫開拓史及觀光的轉型力量，讓世界看見台灣土地的價值。

參山處表示，為振興梨山觀光，先後修護梨山賓館辦理促參營運、整建歷史建築梨山耶穌堂、興建新佳陽部落觀光廣場，並偕同社區打造「紫藤山城」計畫，近年並舉辦「山谷燈光節」大型活動帶動觀光人潮，其中，第五屆「山谷燈光節」系列活動，將於今年11月29日至明年1月11日舉行。

參山處為振興梨山觀光，加強推廣當地部落無形文化傳承。（參山處提供）

參山處今年與在地觀光業者合作，以「梨享森活」為品牌，推出「谷中作樂」及「梨不開你」2大主題遊程。（參山處提供）

山谷燈光節，為梨山及谷關地區帶來遊客。（參山處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法