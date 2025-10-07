台日文化傳承交流協會會長抵澎 故地重遊加強兩地交流

台日文化傳承交流協會會長正田千媛（中）抵澎，受到熱烈歡迎。（澎湖縣政府提供）

台日文化傳承交流協會會長正田千媛抵澎，與澎湖縣政府旅遊處長陳美齡、文化局長陳鈺雲及工策會總幹事張豪澤等人會晤，雙方就日本與澎湖之間的觀光旅遊推廣及具國際潛力的在地特色產業推廣與文化深化交流等議題進行熱烈討論。

澎湖縣政府9月間組團參加在日本名古屋舉辦的「日本國際旅展」，展會期間亦拜會多個相關機關與組織，期強化雙邊合作與交流。其中拜會「台日文化傳承交流協會」時，雙方互動熱絡，開啟未來多層次合作契機。

正田會長夫家原籍澎湖縣白沙鄉港子村，長年旅居日本名古屋從事企業經營。她因深厚的鄉情與推廣家鄉文化的熱忱，與在日台灣友人共同創立「台日文化傳承交流協會」，致力推廣台灣及澎湖的文化藝術與觀光特色。此次返台訪問是延續上月澎湖代表團拜訪該協會後所促成的互訪成果。

此行正田會長特別攜同家人返澎探親訪友，並以實際行動傳承家鄉文化。期間她帶領孩子探視長輩、遊覽縣內景點、品嚐在地美食，讓在日本成長的兒子親身體驗澎湖獨特的人文風情，並學習以母語閩南語進行交流。正田會長表示，未來將持續協助推廣澎湖的觀光旅遊、文化藝術及地方物產，讓更多日本民眾認識美麗的澎湖。

澎湖擁有壯麗的海洋景觀、深厚的文化底蘊及多元的美食風味。澎湖縣政府將持續拓展國際交流平台，推動澎湖文化與觀光邁向國際舞台，誠摯邀請日本朋友及全球旅客抵澎，感受海洋島嶼的無限魅力。

日文化傳承交流協會會長正田千媛（中）與兒子（右），原籍白沙港子村。（澎湖縣政府提供）

