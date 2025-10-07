為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    世界尊嚴勞動日 勞團籲更新「企業與人權國家行動計劃」

    2025/10/07 12:45 記者李文馨／台北報導
    台灣勞工陣線、范雲國會辦公室及台灣跨國勞動監察（TTNC Watch）今天共同召開「世界尊嚴勞動日：讓民主帶來尊嚴勞動」記者會。（記者廖振輝攝）

    每年10月7日為「世界尊嚴勞動日」，國際工會聯合會（ITUC）今年主題聚焦「讓民主帶來尊嚴勞動」。台灣勞動陣線等民間團體今在立法院召開記者會，呼籲政府盡速更新「企業與人權國家行動計劃」（NAP）」；民進黨立委范雲也以捷安特涉強迫勞動為例，指這不只是個別企業的危機，更可能傷害到台灣良好的國際信譽。

    台灣勞工陣線、范雲國會辦公室及台灣跨國勞動監察（TTNC Watch）今天共同召開「世界尊嚴勞動日：讓民主帶來尊嚴勞動」記者會，呼籲政府應透過「企業與人權國家行動計畫」（NAP）的更新，並具體提出包括企業人權盡職調查（HRDD）及解決跨國人權爭議的國家聯絡點（NCP）等政策規畫。

    台灣勞工陣線資深研究員孫友聯說，勞陣今年完成台灣500大企業強迫勞動的調查，發現一個很殘酷的結果是，台灣企業對於相關的人權風險意識非常薄弱，公司生產的過程中可能就會產生人權的隱憂，希望國家人權行動計畫應該要落實。

    范雲指出，台灣知名公司「捷安特」，因為供應鏈涉及強迫勞動，被美國海關發布產品禁輸令，這不只是個別企業的危機，更可能傷害到台灣良好的國際信譽，呼籲除了經濟部應該要加強對企業的預警外，勞動部也應該要加速更新「企業與人權國家行動計畫」，盡快推動「人權盡職調查」的立法，台灣才能真正和國際標準接軌，確保勞工都能有尊嚴、有保障的工作。

    台灣人權促進會資深研究員施逸翔指出，美國近期公布人口販運報告，裡面大量揭露國際學生勞工、遠洋漁工涉及勞力剝削問題，而這些問題也同時存在於台灣。他說，我國目前歧視性的移工政策與制度，導致移工都有被強迫勞動的風險，呼籲勞動部應該將移工納入相關的勞動保障，使其不會受到僱主或仲介的報復。

