台日西饗宴！台南雙金牌總舖師辦桌 10/26奇美博物館登場

台南總舖師四季辦桌秋季場料理匯集南關線特色物產。（記者王姝琇攝）

觀旅局主辦「台南總舖師四季辦桌」佳評如潮，秋季場將於10月26日在奇美博物館盛大登場，由廚藝競賽常勝軍雙主廚－盧正治與邱聰彬聯手獻藝，以山海在地食材入饌，端出匯集台日西風格的佳餚，席開100桌。

秋季料理以南關線特色物產為主，結合七股台灣鯛、龍崎綠竹筍、歸仁秈稻米、將軍烏魚子、北門蝦仁及南化南瓜、安定芝麻等，另外特別運用龍崎竹炭粉入菜，並安排融合歐式風情與台南文化的演出，讓辦桌成為味覺、藝術與文化的交響。

市長黃偉哲表示，四季辦桌展現的不僅是台南的飲食記憶，更是台南物產與飲食文化的縮影。透過總舖師的巧手，每一季的宴饗都成為與土地的深情對話。此次，秋季場選在具有國際視野的奇美博物館舉行，更是象徵台南美食與文化的高度。

觀旅局長林國華說，秋季辦桌結合世界級藝術殿堂－奇美博物館登場，吃完辦桌推薦到館內看展，讓民眾不僅能享美味佳餚，更能沉浸於藝術氛圍。同時奇美博物館周邊更有台南都會公園、十鼓文創園區、保安車站等特色景點，可搭配順遊。

另還可以到南關線沿線的三大廟，歸仁仁壽宮、保西代天府、關廟山西宮感受廟宇的文化氣息，或安排前往虎形山公園、竹炭故事館、龍崎文衡殿，以及萬國通路觀光工廠等，體驗台南多元的文化與觀光魅力。

台南總舖師四季辦桌秋季場將於明（8）日中午12時起，於ibon網站及7-ELEVEN ibon機台限量販售，席開100桌（含85桌席及150個人名額）。民眾出示票券加碼享奇美博物館、奇美食品幸福工廠、虹泰水凝膠世界觀光工廠等消費或門票優惠。

歸仁秈稻米、將軍烏魚子、龍崎竹炭。（記者王姝琇攝）

北門蝦仁。（記者王姝琇攝）

台南總舖師四季辦桌秋季場將於10/26在奇美博物館盛大登場。（記者王姝琇攝）

