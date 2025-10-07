災區救災志工刺傷敗血症亡 花蓮縣府將派員前往向家屬致意

秋節連假過後，光復車站今天也湧入大量志工。（記者王錦義攝）

桃園市全福工程行老闆林鴻森前往花蓮救災8天，左腳不慎被刺傷感染，引發敗血症，轉送林口長庚醫院救治，仍舊引發多重器官衰竭，在昨（6）日中秋節宣告不治。花蓮縣政府今天在例行記者會中對首起志工因救災受傷感染死亡案表達惋惜與不捨，並強調是否發放慰問金正進行討論，相信會給予志工家屬最大的協助與慰問。

48歲林鴻森在光復鄉災後次日，載運2台「小山貓」趕赴前線，期間左腳被刺傷腫脹，雖然身體不適仍堅持救災，到了第8天才叫救護車送往門諾醫院治療。經醫師診斷傷口感染接受治療，於本月4日轉往林口長庚醫院，但到院時突然陷入昏迷，因敗血症造成多重器官衰竭，最終在昨（6日）晚宣告不治。民眾對此紛紛表達不捨，希望縣府比照洪災罹難者發放100萬慰問金。

縣府社會處長陳加富今在記者會上說，大家很關心林老闆不幸的消息，縣政府今天下午會有副縣長前往慰問，並且會致贈慰問金給家屬；對於外界希望比照光復洪災罹難者發放100萬慰問金，陳加富強調，會竭盡所能的以最大誠意表達慰問之意。

花蓮慈濟醫院副院長張宇勳說，慈濟災後立即在光復設立醫療站，非常多災民跟志工超人都有傷口情況來到醫療站就醫，慈濟專業醫師會在現場做初步傷口的清創，過大或是感染的傷口，也會在現場開刀縫合、打破傷風並且給抗生素等藥物，呼籲回家後要持續照顧傷口，若是出現紅腫的情況要盡速就醫，很可能傷口已經出現感染。

秋節連假過後，光復車站今天也湧入大量志工，花蓮縣政府向志工及國軍致上最敬禮致謝。（記者王錦義攝）

