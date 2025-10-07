為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雙十連假估9日現首波南下車潮 中短程行駛替代道路避塞

    2025/10/07 12:33 記者賴筱桐／新北報導
    雙十節連假即將來臨，預估10月10日上午8點起南下恐出現大量車潮。（公路局北區養護工程分局提供）

    雙十節連假即將來臨，預估10月10日上午8點起南下恐出現大量車潮。（公路局北區養護工程分局提供）

    10月10日起將展開為期3天的雙十節連假，交通部公路局北區養護工程分局預估，北部地區自10月9日下午4點起，在快速公路銜接國1及國3與國5南港系統附近路段，將湧現第一波南下車潮，連假首日10日上午8點起南下恐出現壅塞，呼籲中短程旅次的用路人行駛台61線、台1線、台3線及台31線等替代道路。

    公路局北區養護工程分局指出，中長程南下的車潮將於10日上午7點起出現在國道1、3、5號；台61線尖峰車潮上午8點起出現在新竹路段，整體尖峰時段集中在當日上午9點至中午12點，北返車潮集中於10月12日下午1點至晚間9點。

    此外，國道1號與3號未實施高乘載管制措施，國道5號自10月11日至10月12日每日下午1點至晚間6點，在蘇澳至頭城匝道實施北向入口高乘載管制，建議民眾提早出發，或先上網了解路況選擇路線，避開壅塞路段和時段。

    北區養護工程分局表示，中短程旅次的用路人，可以利用台61線、台1線、台3線及台31線做為桃園、台北、新竹間往返的替代道路，北部地區往返宜蘭、花東地區用路人，如遇國道5號壅塞，建議改道行駛台9線；此外，台2線福隆海水浴場周邊路段在歷次連假期間皆屬於易壅塞路段，用路人可改走替代道路。

    針對短程出遊的車潮，北分局預估，連假期間易壅塞的遊憩區周邊路段，包括省道台2線北海岸淡水至萬里附近及東北角福隆至瑞濱路段、台3線、台4線及台7線大溪、慈湖、石門水庫風景區，台3線北埔、峨眉附近、台9甲線烏來都是車多路段，預估交通尖峰時間約在上午11點至下午1點及傍晚5點至晚間7點。

