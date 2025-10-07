新竹縣原住民族運動會今起報名 吉祥物搶先萌曝光

新竹縣原住民族運動會的限量吉祥物「帕帕瓦迦（Papak Waqa）」紀念偶專門送給獲勝的選手珍藏。（記者黃美珠攝）

第2屆新竹縣原住民族運動會「動吧Pqnaha ta」11月14、15日將在新竹縣體育場舉行，即日起到下週三（15日），全縣原住民族鄉親不論哪一族都可上網報名。今天縣府原民處和承辦的五峰鄉攜手宣傳，特別讓吉祥物大赤鼯鼠「帕帕瓦迦（Papak Waqa）」或撒網、或射箭、或做壓制山豬狀的萌樣搶先曝光，果然很抓人眼睛。

副縣長陳見賢說，全國16個原住民族，在新竹縣內以平地阿美族居多，再來就是世居尖石、五峰的泰雅族、以及五峰境內的賽夏族。很難得新竹縣可以自己主辦原民運動會，這是凝聚大家感情，也是發掘原民孩子專長的好機會。還找來五峰女兒呂薔出任活動大使，今天也搶先獻「聲」賽事主題曲。

五峰鄉長秋維書說，他們編400萬預算承辦這場賽事，刷新鄉史紀錄；並採泰雅語「動吧Pqnaha ta」做為賽事slogan跟大家分享，縣內任一族原民都能報名參賽，非原民民眾則歡迎到場觀戰，大家以運動會友。

秋維書說，賽事分一般和傳統競技，前者有：田徑、槌球、籃球、慢速壘球、少棒，傳統競技則有：負重接力、鋸木、拔河、射箭、狩獵、撒網等，跟全國泰雅運動會的內容一樣，但又新添了音樂比賽像是：文化健康操、傳統樂舞、族語合唱團，14項有趣又有活力，還推出限量「帕帕瓦迦（Papak Waqa）」紀念偶，只送獲勝的選手帶回珍藏。

新竹縣原住民族運動會今年不僅比一般運動競技，和傳統狩獵等技巧，也加入了傳統歌舞的賽事。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（左5起依序往左）今天跟五峰鄉長秋維書、尖石鄉長曾國大等共同啟動全縣原運會的造勢宣傳和報名。（記者黃美珠攝）

在吉祥物「帕帕瓦迦（Papak Waqa）」（前排最右）號召下，眾人一起邀請新竹縣內所有原住民族，報名參加下月中要登場的新竹縣原運會。（記者黃美珠攝）

新竹縣五峰鄉的泰雅女兒呂薔是今年原運會的活動大使。（記者黃美珠攝）

