    首頁 > 生活

    哈隆颱風風眼已出現 氣象粉專：未來強度很有機會達到強颱

    2025/10/07 12:52 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，哈隆颱風風眼已經出現，目前位處副高之間導引氣流相對較弱區域，並逐漸轉向，由於所處環境海溫高且風切低，未來強度很有機會達到強颱等級，並在週四（9日）前後從東京南方海面掠過，前往日本關東地區的朋友們可以稍微留意。

    臉書粉專「觀氣象看天氣」今日發文提到，未來幾天由於副高勢力仍強勢壓在台灣上空，北方雖有冷空氣活動訊號，但高壓冷源中心仍以偏北通過，預估明天（8日）週五（10日）至台灣附近風向會稍微轉為東北風，北部高溫從33至35度稍微降到31至33度、且迎風面東北角地區可能有雨（雨勢應該不至於太明顯），而中部以南地區高溫仍有33至35度，降溫幅度不太明顯，感受上仍然炎熱，目前台灣附近要明顯轉涼，從模式資料看來，可能要等到10月18日以後了。

    氣象署官網提及，編號第22號中度颱風哈隆今（7日）8時的中心位置在北緯 26.8 度，東經138.7度，以每小時16公里速度，向西北進行。中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒48公尺。

