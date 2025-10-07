為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    挖土機老闆救災受傷中秋節敗血症離世 賴總統提醒「鏟子超人」務必平安回家

    2025/10/07 12:23 記者陳昀／台北報導
    桃園市挖土機行老闆林鴻森前往救災遭刺傷引發敗血症，於中秋夜宣告不治，網友紛紛湧入臉書致意。（擷取自林奕華臉書）

    桃園市挖土機行老闆林鴻森前往救災遭刺傷引發敗血症，於中秋夜宣告不治，網友紛紛湧入臉書致意。（擷取自林奕華臉書）

    桃園市挖土機行老闆林鴻森日前到花蓮光復協助救災，被刺傷感染引發敗血症不幸離世，賴清德總統今天表示，得知此事非常非常難過，他要代表國家感謝林老闆熱心助人的大愛精神，也提醒「鏟子超人」們務必注意自身安全與身體狀況，帶著愛心前往、也要平安回家。

    賴清德在社群發文表示，聽聞曾前往花蓮協助救災的桃園挖土機行林老闆，因救災過程受傷不幸離世，內心非常難過。馬太鞍溪上游堰塞湖溢流重創光復鄉的隔日，林老闆與侄子便立刻從桃園、開著兩台貨車、載著小山貓趕赴花蓮投入救援，即使身受傷痛，仍堅持援助國人，8天都沒有離開。

    賴清德說，他要代表國家感謝林老闆的熱心助人的大愛精神，也向林先生的不幸離世表達哀悼之意，希望家屬節哀。

    此外，賴清德再次提醒所有前往花蓮協助的鏟子超人們，務必注意自身安全與身體狀況，帶著愛心前往、也要平安回家。

    賴清德表示，厚重的淤泥中常藏有碎玻璃、鐵釘等尖銳物，若不慎割傷、刺傷，請立即前往衛福部設立的光復醫療站就醫。即使沒有健保卡，也能就診，政府會以保障志工的健康安全為第一優先。

    賴清德說，他已請衛福部加強後續受傷者的照護，許多熱心的台灣人用行動展現最堅韌的良善力量，我們都深深感謝所有人的奉獻與勇氣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播