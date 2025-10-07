挖土機老闆救災受傷中秋節敗血症離世 賴總統提醒「鏟子超人」務必平安回家

桃園市挖土機行老闆林鴻森前往救災遭刺傷引發敗血症，於中秋夜宣告不治，網友紛紛湧入臉書致意。（擷取自林奕華臉書）

桃園市挖土機行老闆林鴻森日前到花蓮光復協助救災，被刺傷感染引發敗血症不幸離世，賴清德總統今天表示，得知此事非常非常難過，他要代表國家感謝林老闆熱心助人的大愛精神，也提醒「鏟子超人」們務必注意自身安全與身體狀況，帶著愛心前往、也要平安回家。

賴清德在社群發文表示，聽聞曾前往花蓮協助救災的桃園挖土機行林老闆，因救災過程受傷不幸離世，內心非常難過。馬太鞍溪上游堰塞湖溢流重創光復鄉的隔日，林老闆與侄子便立刻從桃園、開著兩台貨車、載著小山貓趕赴花蓮投入救援，即使身受傷痛，仍堅持援助國人，8天都沒有離開。

賴清德說，他要代表國家感謝林老闆的熱心助人的大愛精神，也向林先生的不幸離世表達哀悼之意，希望家屬節哀。

此外，賴清德再次提醒所有前往花蓮協助的鏟子超人們，務必注意自身安全與身體狀況，帶著愛心前往、也要平安回家。

賴清德表示，厚重的淤泥中常藏有碎玻璃、鐵釘等尖銳物，若不慎割傷、刺傷，請立即前往衛福部設立的光復醫療站就醫。即使沒有健保卡，也能就診，政府會以保障志工的健康安全為第一優先。

賴清德說，他已請衛福部加強後續受傷者的照護，許多熱心的台灣人用行動展現最堅韌的良善力量，我們都深深感謝所有人的奉獻與勇氣。

