    嘉義市購物節創紀錄！發票登錄總額破10億

    2025/10/07 12:34 記者林宜樟／嘉義報導
    抽中電動機車的幸運得主。（嘉義市政府提供）

    嘉義市政府舉辦「2025嘉義市購物節」，買氣持續沸騰，在中秋連假期間累計發票登錄金額突破10億元，刷新歷年紀錄，市府表示，2023年購物節發票登錄總額為7.5億元，2024年提升至8.3億元，今年活動尚未結束，發票登錄總額衝破10億元，雲端發票登錄成長更高達23%，連續三年屢創新高，今年「嘉購王爭霸戰」排名第一累積登錄金額已達3854萬元，刷新5年來最高紀錄，有多位民眾累積登錄金額超過千萬元，展現嘉義驚人的消費能量。

    市府表示，「破億加碼獎」登錄突破9億及10億的幸運兒都是由嘉義在地民眾奪得，市府致贈6600元現金紅包，象徵好運連連、全民共享喜悅。陳小姐於9月購車時登錄發票，成為破9億的幸運兒，10億發票登錄得主黃小姐是在全聯福利中心採買家庭用品，她表示真的很開心，獎金拿來補貼小孩的奶粉錢，減輕一點家庭開銷，「感覺被照顧到了！」

    今年活動由「嘉義市不動產建築商業同業公會」贊助10台電動機車，已於10月1日週週抽直播中抽出５位幸運得主，得獎者鄭小姐抽中電動機車，還獲得嘉義市政府文化局額外加碼的「兩天一夜木都小旅行遊程」！她開心表示，抽中光陽電動機車「手氣超旺！」

    嘉義市政府表示，市府持續規劃結合購物、旅遊與文化的特色活動，目前重點活動「2025嘉義市光織影舞」正在展出，以光影藝術結合城市景觀，打造出具藝術氛圍的夜間展區，提醒民眾參加活動與消費時登錄發票，參加抽獎，發票登錄截止時間為10月14日23:59，消費累計滿500元即可獲1個抽獎序號，不限單筆金額，壓軸最終抽將於10月20日送出百萬汽車與100萬元現金各1名，活動可上嘉義市購物節粉絲專頁（https://www.facebook.com/Chiayishoppingfestival/）查詢。

    嘉義市購物節加碼抽住宿券。（嘉義市政府提供）

    嘉義市購物節頭獎是百萬汽車。（嘉義市政府提供）

