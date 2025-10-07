旅歐注意！歐洲出入境系統12日啟用 首次入境將採指紋、拍照

外交部歐洲司司長黃鈞耀7日表示，EES將於10月12日啟用，建議國人赴歐洲旅行前，多預留出入境通關所需時間。（記者黃靖媗攝）

歐洲去年一度宣布將啟用歐洲出入境系統（EES），但又因設備更新不及暫緩。外交部歐洲司司長黃鈞耀今（7）日表示，EES將於12日啟用，建議國人赴歐洲旅行前，密切注意歐盟及申根區國家官方公告，多預留出入境通關所需時間。在EES啟用後，首次入境均須登錄指紋及臉部等生物辨識資料，才能使用E-gate。

黃鈞耀今日於外交部例行記者會說明，歐盟給予申根會員國至2026年4月10日止的6個月緩衝期，期間將逐步建置自動查驗系統EES，EES系統將於旅客首次入境時，收錄指紋及臉部照片等生物辨識資料。

黃鈞耀表示，考量EES實施初期，恐影響旅客訪歐時的通關時間，外交部已請歐盟經貿辦事處（EETO）儘快就EES實施方式，以及應注意事項向我國人說明及宣導，並公告於該處網站供國人查詢。

黃鈞耀建議，國人赴歐洲旅行前，應密切注意歐盟及申根區國家政府官方網站公告，以便即時掌握最新規定及旅遊資訊，並在明年4月10日前的EES系統建置緩衝期間，多加預留入出境通關所需時間，以保障自身權益。

黃鈞耀說明，目前給予我國E-gate待遇的歐洲國家，包括捷克、義大利及德國；在EES啟用後，首次入境均須登錄指紋及臉部等生物辨識資料，才能使用E-gate，但捷克因系統銜接問題，短期內對包括我國、韓國、英國等國人士，將先暫停開放E-gate。

黃鈞耀也建議國人可至歐盟執委會官網查詢，或逕洽在台灣的捷克經濟文化辦事處、義大利經濟貿易文化辦事處及德國在台協會詢問瞭解。

國人旅外駕車權益方面，黃鈞耀也說明，我國日前已洽得愛沙尼亞同意，持我國有效駕照正本，搭配國際駕照正本，即可在愛沙尼亞短期駕車，近日再獲愛沙尼亞政府同意，我國人駕車已無須再提供國際駕照的愛文翻譯。

