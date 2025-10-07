國軍「帽送女童片」萬人瘋傳 女童珍惜每天戴

住在花蓮光復鄉葉小妹妹的家也在洪水中受災，但每天在門口提供冷飲給志工跟國軍，遭國軍回饋一頂叢林帽。（民眾提供）

網友hsiu_0323日前在社群媒體threads上傳一段國軍贈女童帽的影片，帥氣動作引起網路瘋傳，葉小妹妹一家這次家中也受災嚴重，家長今受訪說，最近靠著志工跟國軍幫忙才能回復家園，每天傍晚收工就在門口提供冷飲慰勞辛苦的志工跟國軍，那天意外收到國軍的叢林帽，這兩天妹妹都會帶著心愛的軍帽繼續感謝。

葉小妹妹的家長說，那天妹妹用手比出半個愛心要為國軍超人加油打氣，沒想到卻意外收到國軍送的叢林帽，讓葉小妹妹很開心，後來還收到一個哨子，這兩天妹妹都會帶著心愛的軍帽，站在門口等超人們經過，持續感謝他們為災民的付出。

國軍第一時間就進駐災區救災，讓災民們相當感謝，這幾天時常可以看到民眾在災區對國軍弟兄敬禮致意。5日有網友hsiu_0323分享一名國軍把自己的帽子送給路邊向國軍熱情揮手打招呼的小女孩的感人畫面，掀起網路熱烈討論，大批鄉民狂讚這位大兵不僅帥氣還相當有愛，甚至有不少人敲碗讓該影片成為國軍徵兵廣告。

影片瘋傳後，竟然還釣出當事大兵的愛妻，分享老公得知自己爆紅後的回應說，「單純覺得妹妹會喜歡（那頂帽子）就給她了」，「對了，他還說家園由我們來守護！帥爛」！原PO還分享老公與她的對話截圖，可以看到老公自豪地貼出國軍弟兄們將光復商工地下室、佛祖街等地清理乾乾淨淨的照片，想要老婆給稱讚，展現大兵私下可愛的一面。

