餐飲油煙擾民！桃市專案稽查 「被投訴常客」改善7成

餐飲業油煙問題擾人，民眾檢舉不斷，桃市府環保局今年起祭出「食在淨煙—餐飲油煙陳情減量精進專案」加強稽查，統計全市117家油煙屢遭陳情「常客」，已有87家完成防制設備安裝獲改善，改善率達7成，另有7家因改善不積極被告發。

環保局表示，油煙是民眾最直接感受的環境污染之一，經常接獲民眾反映「一開窗就是油煙味」，今年1月起推動餐飲油煙陳情減量精進專案，針對餐飲業長期影響空氣品質的油煙問題，以「3不1沒有」不裝設、不開機、不維護、無效能為查核重點，並結合技術輔導、稽查與法規管理，要求業者從設備安裝到後續維護一併落實。

環保局長顏己喨表示，統計今年1月至9月底，全市117家曾因油煙屢遭陳情的餐飲業者中，已有87家完成防制設備安裝或改善，改善率達7成，另30家持續列管追蹤中，其中7家因改善不積極已被告發。

顏己喨表示，要求店家安裝靜電集塵器、活性碳過濾或UV除味系統只是第1步，更重要的是確保設備持續有效運作，專案以輔導為主，透過技術輔導與限期改善，讓業者與居民雙贏，而非一味開罰卻未實質改善。

環保局表示，今年專案已協助87家業者改善，許多社區也不再出現投訴聲音，像是桃園區1家早餐店原本油煙直接排入鄰宅，過去每月平均會有2至3件投訴，加裝UV除味設備並調整排放口後，近半年未再接獲檢舉，中壢區某便當店自主加裝觸媒系統後，油煙改善獲社區居民肯定，楊梅區1家水餃店、桃園碳烤店則因設備缺乏維護導致油煙外洩，在落實維護運作後投訴量大幅減少。

環保局強調，前述案例顯示「只要業者願意配合，改善是看得見、聞得出」，後續將持續輔導未改善店家，必要時依法開罰，並與餐飲業公會及設備廠商合作，推動技術交流與教育宣導，目標是逐年降低油煙陳情量，並將設備維護率提升至9成以上。

