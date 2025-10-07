明年台灣國際科展徵件中 奇鋐教育基金會年捐科教館250萬辦科展

科教館館長劉火欽（右）和奇鋐教育基金會董事陳易成（左）簽署合作協議，奇鋐每年捐250萬元給科教館辦理科展。（科教館提供）

「2026年台灣國際科學展覽會」將於明年2月2日至2月7日舉行，目前正值報名收件階段，預計將有來自國內外約30個國家、近700位師生、240件優秀作品入選決賽，參與為期一週的科學競賽。國立台灣科學教育館今日和奇鋐教育基金會簽署合作協議，奇鋐每年贊助250萬元，支持科教館辦理科展。

為推動我國科學教育扎根與STEAM人才培育，奇鋐教育基金會贊助每年250萬元，支持科教館辦理「中華民國中小學科學展覽會」（全國科展）與「台灣國際科學展覽會」（國際科展）等重要活動，基金會贊助設立「奇鋐科學獎」，以新台幣6萬元至10萬元獎金鼓勵優秀的學生作品、補助偏鄉學校師生參與全國科展的差旅費，以及資助由國際科展選出的台灣代表15萬元及前往美國參加「Regeneron國際科技展覽會（Regeneron ISEF）」交通費補助，進一步拓展學生國際視野與學術競爭力。

奇鋐教育基金會董事長沈慶行表示，深信科學教育是國家創新的根基，希望以這筆捐助為起點，陪伴更多年輕世代在科學探索的旅程中前行，點燃夢想、實現潛能，成為未來社會的中堅力量。科教館館長劉火欽表示，奇鋐教育基金會的慷慨支持，有助於強化展覽與競賽活動的品質與深度，更為科學教育推廣與人才培育注入關鍵動能。

