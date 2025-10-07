桃園「挖土機超人」救災敗血症不治 賴清德：非常、非常難過

桃園「挖土機超人」赴花蓮救災時，不幸因刺傷感染引發敗血症不治，總統賴清德表示，內心非常、非常難過。（記者吳柏軒攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，各地「鏟子超人」湧進災區協助清理家園，然曾前往花蓮救災的桃園市挖土機行老闆林鴻森，不幸因刺傷感染引發敗血症，經轉送林口長庚醫院宣告不治，令家人感到不捨；對此，總統賴清德表示，在知道這個消息後，內心非常、非常難過。「我要代表國家感謝林老闆的熱心助人的大愛精神，也向林先生的不幸離世表達哀悼之意，也安慰家屬節哀。」

賴清德今日上午出席「國家太空中心福衛八號『齊柏林衛星』起運典禮」，會前主動發表談話，並表示「今天知道1件不幸的消息，內心非常難過，就是在花蓮堰塞湖潰流造成重大災情之後，來自桃園1家怪手行的老闆，帶著他的姪子，隔天就開著2台貨車、載著2台小山貓，前往花蓮救災，連續8天都沒有離開。」

賴清德說，即便過程當中他的左腳因刺傷而傷口感染，仍堅守崗位，但最後在送醫後因敗血性休克不幸身亡，「知道這個消息內心非常、非常難過。我要代表國家感謝林老闆的熱心助人的大愛精神，也向林先生的不幸離世表達哀悼之意，也安慰家屬節哀。」

賴清德強調，所有在第一線救災的民眾帶著愛心前往救災，但一定要平安歸來，讓家人能夠放心；花蓮災害現場有完備的醫護人員、醫療志工，隨時能提供醫療幫助，盼救災工作儘早結束，也能讓有愛心的超人能儘速回家。「我再次代表國家感謝十幾萬個志工超人，感謝你們，謝謝你們。」

國科會主委吳誠文在典禮上表示，福5（福爾摩沙五號衛星星系）這兩三個月也在觀測花蓮堰塞湖狀況，提供即時分析與決策參考，這次政府結合產學科技實力，在背後默默保護台灣人民的生命財產，雖然非常遺憾，仍有一些人命損失與廣大財產損失，但若無台灣科技發展，損失更難以想像。

