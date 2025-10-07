為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蔣萬安說觀察2週！公館圓環中秋連假後首上班車況曝光

    2025/10/07 12:28 記者董冠怡／台北報導
    大約早上9點前的羅斯福路景美車況大致順暢。（記者董冠怡攝）

    大約早上9點前的羅斯福路景美車況大致順暢。（記者董冠怡攝）

    台北市羅斯福路、基隆路口 （公館圓環）改成正交路口型，9月29日啟用，台北市長蔣萬安先前表示，車流狀況將持續觀察2週；今天是啟用後的第9天，也是中秋連假過後首個上班日，交控中心說，車流量雖大，但整體晨峰交通狀況約與施工前差異不大。

    新路型上週一啟用、隔天迎來教師節連假後第一個上班日，蔣萬安當天早上7點半到場視察50分鐘後離去，接著羅斯福路和基隆路開始大排長龍、比過往還塞，打臉稍早蔣說還算順暢，連日透過滾動調整號誌、標線、塗銷福和橋下大客車專用道，以及縮小東南角（鄰近民族實中）行人庇護空間等交通、工程手段後，逐步有所緩解。

    交控中心指出，今天是中秋節連假過後第一天上班，車流量較大，整體晨峰交通狀況，約與施工前差異不大，福和橋機車道約於早上8點左右車多，經動態調整號誌、員警加強疏導後，已於8點半左右紓解。記者觀察，9點左右羅斯福路公館欲往基隆路的左轉車道排成長龍，和空蕩蕩的直行車道形成強烈對比。

    副市長李四川一早再度到場了解車流狀況，過程中有在地住戶反映，希望能夠再簡化東南角的行車動線，市府表示會再評估。

    另有民眾反映，從基隆路騎腳踏車直行往福和橋方向行進時，途經台大進修推廣學院轉角處，雖已設置告示牌面指向羅斯福路口、捷運公館站，過馬路需從旁邊繞斜坡路面行走，但晚上仍看到有長者、年輕人不慎直行，因人行道、柏油路面間的高低差而嚇到，或是即便及時煞車，可能也會因重心不穩而人車傾斜，建議可以先擺放三角錐擋住。

    羅斯福路公館左轉車道車流。（記者董冠怡攝）

    羅斯福路公館左轉車道車流。（記者董冠怡攝）

    人行道與路面有高低差，腳踏車騎士未留意直行。（記者董冠怡攝）

    人行道與路面有高低差，腳踏車騎士未留意直行。（記者董冠怡攝）

