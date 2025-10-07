為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新版財劃法卡經費 台南捷運藍線自扛4成明年動工

    2025/10/07 12:18 記者洪瑞琴／台南報導
    南市議員蔡宗霖（右）質詢台南捷運第一期藍線進度，南市交通局長王銘德答詢。（翻攝自南市議會質詢畫面）

    南市議員蔡宗霖（右）質詢台南捷運第一期藍線進度，南市交通局長王銘德答詢。（翻攝自南市議會質詢畫面）

    台南捷運第一期藍線進度最快，市府力拚明年動工！南市交通局今（7）日回應議員質詢時證實，受新版《財政收支劃分法》影響，中央補助比例為6成，地方必須自籌4成、約131億元。局長王銘德表示，目前已先以市預算啟動基礎設計，明年開工沒有問題。

    王銘德說，藍線工程總經費約327億元，行政院可望近期核定並確認補助額度。因為捷運建設持續進行，市府將依規定再積極爭取中央補助，盡量減輕地方負擔。他指出，基礎設施計畫已進入期末審查階段，可望明（2026）年上半年完成大統包工程國際招標，下半年動工，後年（2027）進入細部設計。在人力方面，捷運處現有20多人，今年將再招募7名專業人員，明年底總人力可達53人，足以支應藍線推動進度。

    市議員李宗霖指出，藍線是國內第1條高架單軌系統，也是台南捷運優先路網中進度最快的路線。新版《財劃法》讓中央財源縮減，地方補助恐受衝擊，但市府仍應全力確保經費與人力明年如期開工。

    第一期藍線全長約8.39公里，沿途行經永康區中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路等人口密集區，共設10座高架車站及1座維修機廠，採跨座式單軌系統。未來通車後，將串聯主要生活圈，紓解市區交通壅塞，象徵台南邁向捷運城市的重要里程碑。

    台南捷運第一期藍線將於明年動工。（記者洪瑞琴攝）

    台南捷運第一期藍線將於明年動工。（記者洪瑞琴攝）

