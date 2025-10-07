花蓮救災志工敗血症不治 潘孟安哀悼：您的善良無私照亮台灣

桃園市挖土機公司業者林鴻森載運小山貓前往花蓮救災，卻不幸因受傷感染引發敗血症，昨晚宣告不治，家人於中秋團圓夜將遺體載回家門前與老母及親友淚別。（林奕華提供）

花蓮縣光復鄉湧入來自全國各地義工的「鏟子超人」，協助災民清理家園，曾前往花蓮救災的桃園市挖土機行老闆林鴻森，不幸因被刺傷感染引發敗血症不治。總統府秘書長潘孟安表示十分悲痛，他要代表總統府向林老闆致上最深敬意，「您的善良與無私，將永遠烙印在台灣人的心中。」

潘孟安表示，一早得知自發前往花蓮光復救災的桃園挖土機林老闆，因在救災時遭刺傷，傷口感染引發敗血症，經搶救後仍不幸離世，內心感到十分地悲痛。

請繼續往下閱讀...

潘孟安指出，林老闆在災後第一時間帶著機具趕赴花蓮，日夜奮戰8天，展現了台灣人守望相助的精神與勇氣。他要代表總統府，向林老闆致上最深敬意，「您的善良與無私，將永遠烙印在台灣人的心中。」他也要向悲痛的家屬表達誠摯慰問。

潘孟安說，提醒所有在第一線的志工朋友，您們的奉獻我們銘記在心，但更希望大家能平安歸來，讓家人安心，願林鴻森老闆安息，也願您的付出與愛，持續照亮台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法