青儲8年助萬名青年追夢 教育部優化轉型2年探索最高領28.5萬

青儲專案實施8年來，協助上萬名青年追夢，教育部優化轉型續推計畫，2年探索最高可領28.5萬元獎金，還協助兵役緩徵及2年後升大學。（教育部提供）

「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」實施8年來協助上萬名青年追夢，教育部優化轉型、推動「青年生涯領航計畫」，提供每月1萬元、最高28.5萬元獎金，讓高中畢業生可以擁有2年「試探期」，去探索體驗和勇敢追夢，並協助兵役緩徵及2年後升大學。

教育部青年署副組長張春蓮說明，「青年生涯領航計畫」提供青年起身追尋自我的支持系統，包括提供經費、輔導陪跑、升學配套以及兵役配套，參與計畫青年，除了每月台幣1萬元實踐獎金外，還有職場歷練獎金及專業認證獎金，2年期滿總獎金最高可領28.5萬元，以減輕青年的經濟壓力，讓青年能專注追夢。

張春蓮表示，為協助青年適才適性發展，教育部提供學生職業試探及多元體驗機會，自2017年起辦理「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，累計至今年已有超過萬名青年參與計畫，在此經驗下，進一步優化運作機制，推出「青年生涯領航計畫」，以更全面方式培養青年面對未來之關鍵能力。

張春蓮指出，「青年生涯領航計畫」以「升學職涯不設限，探索體驗是關鍵」為核心理念，鼓勵高中職應屆畢（肄）業生不需要急著補習或升學，而是多元探索自己及世界後，再決定未來方向，透過2年自主體驗學習企劃，青年可依自身興趣與目標，自行規劃職場體驗、志願服務、國內外壯遊探索、達人見習、創業見習、社區見習等6種多元體驗學習類型，亦可自行組合規劃青年專屬的體驗企劃，並以「做中學」方式，在真實情境中磨練技能、覺察興趣、釐清方向，不只建立自我，更理解世界。

此外，透過雙週誌的反思紀錄，每位青年都有專屬輔導委員適時給予諮詢協助；完成計畫的青年，也能透過計畫專屬的「特殊選才」與「彈性選系」機制，進入心目中理想校系，打造一場不靠考試也能邁向理想校系的成長旅程，教育部也協助役男暫緩兵役及延長出國之申請。有意者可於今（2025）年11月1日至明年2月28日「青年生涯領航計畫」官網申請報名。

