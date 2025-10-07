「挖土機超人」感染敗血症身亡舉國不捨 林鴻森救災身影曝光

林鴻森駕駛小型挖土機在光復鄉救災身影。（家屬提供）

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖潰流造成重大傷亡，桃園市全福工程行老闆林鴻森於災情發生次日即載運小型山貓、挖土機馳援花蓮救災，連續搶救8天卻不幸受傷感染引發敗血症，昨晚中秋夜於林口長庚醫院不治，經本報獨家披露，全台各界同表哀悼。林鴻森的長子今日上午受訪對父親放下工作救災的義行感到驕傲。家屬也提供林在災區忙碌的照片，讓救災英雄的身影首度曝光。

對於林鴻森因救災受傷遭感染而不幸離世，總統賴清德、行政院長卓榮泰今天上午都表達哀痛不捨，並允諾給予救災英雄最高慰問。林鴻森的長子也現身受訪表示，爸爸在光復鄉傳出災情當天，就表達要去幫忙，但因父親之前身體就沒有很好，家人曾一度討論要不要讓他趕往災區，最後也都支持；對於爸爸放下手邊工作前去救災，他說，這是沒有多人能做到的，對於父親感到驕傲，更感謝爸爸一路以來的辛苦養大他與妹妹，「沒有他，就不會有現在的我們」。

林的兒子說，他也曾前往災區幫忙1天，而爸爸連續救災8天，應該是第7天的時候左腳小腿受傷遭到感染，到了第8天他開車離開花蓮途中，突然接到爸爸電話說人很不舒服，驅車趕回探望時，爸爸已經自己叫救護車送往門諾醫院，送醫途中還一度昏迷，之後雖轉回林口長庚治療，卻沒能救回，讓人非常無奈，家人也正討論爸爸留下的工程行要如何處理。

