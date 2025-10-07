一日花農採菊樂體驗 武陵農場採高山杭菊

遊客到武陵農場體驗採摘高山杭菊。（武陵農場提供）

目前正值武陵農場杭菊盛開時節，為讓遊客親身體驗高山農業的美好，武陵農場今年特別推出「一日花農採菊樂」旅遊套裝專案，結合生態導覽、採摘體驗與住宿優惠，邀請民眾化身花農，走進花田感受秋日的芬芳。

武陵農場「一日花農採菊樂」體驗，從即日起至10月10日，每日一梯次，限額20名，由專業解說人員陪同導覽，介紹高山生態與杭菊栽培方式。遊程約2.5小時，上午9時從武陵賓館出發，行經雪山登山口、花海採摘區、森林咖啡吧與茶莊等地點，讓旅客在輕鬆節奏中體驗知性與感性兼具的農業之旅。

武陵農場表示，凡於活動期間入住武陵賓館並於訂房時預約參加活動的旅客，可享「額外0.5折住宿優惠」，平日房價由原本8折優惠調整為75折，假日由原價調整為95折。活動費用每人350元，學齡前小朋友佔位250元，現場提供採摘工具，每位參加者可親手採收並帶回新鮮無毒的高山杭菊一袋。

此外，活動並加贈「採菊樂體驗折價券」一張，憑券可於武陵茶莊、旅遊服務中心及露營區購買金萱青茶、金萱茶包或杭菊系列產品享9折優惠。

武陵農場表示，透過「一日花農採菊樂」活動，不僅讓遊客更貼近農業生態與自然教育，也展現武陵推動永續觀光的努力。從賞花、採摘到品茗，讓遊客在高山花田中體驗不同層次的美與感動，創造秋日限定的旅遊記憶。

武陵農場推出「一日花農採菊樂」體驗，至10月10日前，每日開放1組20人體驗採高山杭菊。 （武陵農場提供）

