花蓮縣府今提出撤離計畫 季連成︰基本上算周延

中央協調所今指出，花蓮縣府已提出災區撤離計畫，基本上算周延，但還有細項須修正。（記者王榮祥攝）

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今指出，今上午已討論花蓮縣府提出的撤離計畫，基本上算周延，但還有細項須修正，等修正過後會先兵棋推演，救災告一段落後再實施撤離演練，屆時須請所有鄉親配合。

季連成指出，堰塞湖目前每天大概有40萬噸水量平緩流出，但還是維持紅色警戒，目前堤防加固後，可因應24小時累積雨量200毫米引來的水量，只是對於隨時可能發生的地震較難掌握。

請繼續往下閱讀...

季連成重申解除紅色警戒有4個要件，當中最關鍵的縣府撤離計畫今上午已開始討論；他提到撤離計畫基本上算周延，但仍有部分地方須修訂，才能讓計畫更完整。

他進一步提到，等修訂完畢後會採取兩個步驟來執行，第一個先做兵棋推演，也就是相關撤離路線、相關收容據點、相關收容協助要撤離的人員，要先做推演。

熟練之後，第二步就是實質撤離演練，撤離演練時機點應該會在防災救援工作告一段落後，到時候該發的警報就會發，也要請災區鄉親特別配合，這些都是為大家安全需採取這樣步調。

