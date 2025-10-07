他見花蓮災情憂心「該買一樓嗎？」掀網友熱議

名網友有感而發詢問，沒想到一個颱風沒有登陸就造成市區淹水，以後「買公寓、大樓是否應避免買1樓？」PO文曝光後引發大量網友討論與留言。光復鄉中山路二段第一市場前清掃前。（資料照）

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖潰流造成重大傷亡。1名網友有感而發詢問，沒想到一個颱風沒有登陸就造成市區淹水，以後「買公寓、大樓是否應避免買1樓？」PO文曝光後引發大量網友討論與留言。

1名網友於「批踢踢實業坊（PTT）」發文，內容提及「以前一樓是整個公寓、大樓的香餑餑，出入方便，電梯壞了也沒他的事，沒想到現在一個颱風連登陸都沒有，就造成市區淹水，水淹一樓高，如果你家在一樓，沒逃到其他地方，大概就直接淹死，逃得快的，家裡的家具家電八成也都損毀無法使用。買公寓、大樓是不是要避免買一樓？」

許多鄉民看到PO文後相繼留言表達不同看法，有人說「買不會淹水的地方」、「一樓消毒的時候，很嗨」、「一樓通常比較潮濕，不太適合當房間，但天災這種不會是主要考量因素」、「你住中高樓層，遇到大地震跑不掉，看看新聞就知道多麼恐怖」。

