福八「齊柏林衛星」起運赴美 延續故人精神守護台灣

齊柏林衛星起運，要前往美國NASA基地發射升空。（記者吳柏軒攝）

台灣首個自製星系「福爾摩沙八號」預計發射8顆升空，首顆衛星FS-8A整備完成，今（7日）起運前往美國，並由總統賴清德公布將其命名為「齊柏林衛星」，象徵已故導演齊柏林紀錄片《看見台灣》意涵，盼該衛星延續故人精神，繼續在高空看見並守護台灣，也觀照世界。

國家太空中心（TASA）主任吳宗信說明，福八宛如自己帶的博士生即將畢業邁入社會，其延續福爾摩沙五號衛星經驗，從2天拜訪1次提升到每日再訪頻率，解析度也將小於1公尺，並將提供國際合作「守望亞洲計畫」貢獻，也有助國家安全。

561公里高度來看地面 如同齊柏林用空拍守望台灣！

齊柏林兒子齊廷洹表示，父親一輩子在天上飛，如今「齊柏林」終於飛到太空，這顆以他命名的衛星，代表衛星不是冰冷設備，而是這塊土地上一種精神、記憶跟價值，讓父親精神跟視野延續到太空，不單純榮耀、更是責任與傳承。齊柏林的母親、妻子與工作夥伴今也到場參與典禮。

行政院政委兼國科會主委吳誠文也提到，福八首顆衛星整備完成要封起來，請總統賴清德參訪，並請其命名，本來以為賴總統要想幾天，總統踏出廠房就說出「齊柏林」名字，聯想遙測衛星是利用影像來守望台灣，正好是齊柏林一生要做的事情。

賴清德表示，福八是台灣太空領域重要里程碑，未來也將更多有衛星陸續升空，建構台灣自主衛星星系，守護土地與人民，感謝齊柏林家人讓衛星命名為「齊柏林」，想起齊柏林用空拍紀錄台灣，喚起人民對土地的關懷與責任，希望導演精神可以隨著衛星延伸至太空，繼續守望台灣。

小於1公尺的超高解析度 可應用在國土安全、農業及防災！

TASA解釋，福八星系共研發8顆光學遙測衛星，其中6顆原始解析度1公尺，2顆更小於1公尺，今首顆8A完備的齊柏林衛星集結國內33個產學研界研發能量，包含任務酬載、衛星電腦、電力控制單元、姿態與軌道控制次系統等關鍵元件技術等，自製率達84％。

齊柏林衛星主要任務為遙測取像，從離地表561公里高度來看地面，並透過地面影像後處理，達到小於1公尺的超高解析度，可應用在國土安全、農業及防災，還搭載成功大學教授陳炳志團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀與電子溫度密度儀」，用於研究閃電與電離層；當星系佈建完，提供每日多次再訪能力與涵蓋全球的衛星影像，達即時性需求。

福爾摩沙八號衛星首顆由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」，7日正式起運，預計升空遙測，守望台灣。（記者吳柏軒攝）

福爾摩沙八號首顆衛星被命名為齊柏林衛星，7日正式起運，總統賴清德（左6）等人在國家太空中心送行。（記者吳柏軒攝）

