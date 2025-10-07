為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    福八「齊柏林衛星」起運赴美 延續故人精神守護台灣

    2025/10/07 11:41 記者吳柏軒／新竹報導
    齊柏林衛星起運，要前往美國NASA基地發射升空。（記者吳柏軒攝）

    齊柏林衛星起運，要前往美國NASA基地發射升空。（記者吳柏軒攝）

    台灣首個自製星系「福爾摩沙八號」預計發射8顆升空，首顆衛星FS-8A整備完成，今（7日）起運前往美國，並由總統賴清德公布將其命名為「齊柏林衛星」，象徵已故導演齊柏林紀錄片《看見台灣》意涵，盼該衛星延續故人精神，繼續在高空看見並守護台灣，也觀照世界。

    國家太空中心（TASA）主任吳宗信說明，福八宛如自己帶的博士生即將畢業邁入社會，其延續福爾摩沙五號衛星經驗，從2天拜訪1次提升到每日再訪頻率，解析度也將小於1公尺，並將提供國際合作「守望亞洲計畫」貢獻，也有助國家安全。

    561公里高度來看地面 如同齊柏林用空拍守望台灣！

    齊柏林兒子齊廷洹表示，父親一輩子在天上飛，如今「齊柏林」終於飛到太空，這顆以他命名的衛星，代表衛星不是冰冷設備，而是這塊土地上一種精神、記憶跟價值，讓父親精神跟視野延續到太空，不單純榮耀、更是責任與傳承。齊柏林的母親、妻子與工作夥伴今也到場參與典禮。

    行政院政委兼國科會主委吳誠文也提到，福八首顆衛星整備完成要封起來，請總統賴清德參訪，並請其命名，本來以為賴總統要想幾天，總統踏出廠房就說出「齊柏林」名字，聯想遙測衛星是利用影像來守望台灣，正好是齊柏林一生要做的事情。

    賴清德表示，福八是台灣太空領域重要里程碑，未來也將更多有衛星陸續升空，建構台灣自主衛星星系，守護土地與人民，感謝齊柏林家人讓衛星命名為「齊柏林」，想起齊柏林用空拍紀錄台灣，喚起人民對土地的關懷與責任，希望導演精神可以隨著衛星延伸至太空，繼續守望台灣。

    小於1公尺的超高解析度 可應用在國土安全、農業及防災！

    TASA解釋，福八星系共研發8顆光學遙測衛星，其中6顆原始解析度1公尺，2顆更小於1公尺，今首顆8A完備的齊柏林衛星集結國內33個產學研界研發能量，包含任務酬載、衛星電腦、電力控制單元、姿態與軌道控制次系統等關鍵元件技術等，自製率達84％。

    齊柏林衛星主要任務為遙測取像，從離地表561公里高度來看地面，並透過地面影像後處理，達到小於1公尺的超高解析度，可應用在國土安全、農業及防災，還搭載成功大學教授陳炳志團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀與電子溫度密度儀」，用於研究閃電與電離層；當星系佈建完，提供每日多次再訪能力與涵蓋全球的衛星影像，達即時性需求。

    福爾摩沙八號衛星首顆由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」，7日正式起運，預計升空遙測，守望台灣。（記者吳柏軒攝）

    福爾摩沙八號衛星首顆由總統賴清德命名為「齊柏林衛星」，7日正式起運，預計升空遙測，守望台灣。（記者吳柏軒攝）

    福爾摩沙八號首顆衛星被命名為齊柏林衛星，7日正式起運，總統賴清德（左6）等人在國家太空中心送行。（記者吳柏軒攝）

    福爾摩沙八號首顆衛星被命名為齊柏林衛星，7日正式起運，總統賴清德（左6）等人在國家太空中心送行。（記者吳柏軒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播