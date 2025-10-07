國慶晚會忙昏？ 盧秀燕當眾洗臉觀旅局長「血肉果汁機」講成「果菜汁」

台中市長盧秀燕（中）於市政會議洗臉觀旅局長，圖為頒贈教育部校長領導卓越獎情形。（記者黃旭磊攝）

國慶晚會9日晚間於文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，當晚邀胡瓜、白冰冰、陽帆、葉璦菱雙王雙后領銜，還有重金屬勁旅血肉果汁機與嘻哈天團玖壹壹首度同台演出，台中市觀光旅遊局長陳美秀簡報將「血肉果汁機」將成「果菜汁」，遭台中市長盧秀燕當眾洗臉稱「是太忙了嗎？」

台中市觀光旅遊局籌辦國慶晚會，晚會於9日晚間6時半開演，將以「中華民國」、「台灣味」、「台中Style」為三大主軸祝賀國家生日快樂，預計大場面、大編制為「中華民國」慶生，續以雙王雙后再現鑽石舞台秀展現道地的「台灣味」，最後以在地新聲代混搭嘻哈大天團的「台中Style」嗨翻全場。

請繼續往下閱讀...

台中市觀旅局長陳美秀上午在市政會議專案簡報，誤將重金屬樂團「血肉果汁機」講成「血肉果菜汁」，遭盧秀燕當眾洗臉稱，可能太忙了，引起在場數十名局處首長一陣笑聲，盧秀燕說，局長陳美秀可能是故意的，講成果菜汁引起注意達到行銷目的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法