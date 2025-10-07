為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    種高麗菜有賺有賠！連續4旬亮警戒紅燈 農糧署籲農民調整生產規劃

    2025/10/07 11:54 記者楊媛婷／台北報導
    自8月下旬後，高麗菜栽種情況已連續4旬亮紅燈。（農糧署提供）

    自8月下旬後，高麗菜栽種情況已連續4旬亮紅燈。（農糧署提供）

    有菜王之稱的高麗菜，深受國人喜愛，不過依農糧署「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」顯示，自8月下旬後，高麗菜栽種情況已連續4旬都在瀕臨超種警戒的紅色燈號，農糧署今（7日）提醒農民謹慎種植、調整生產規劃，以避免風險，確保收益。

    秋冬季節因氣候轉涼冷，加上相對乾燥，是台灣蔬菜生產的旺季，甜脆爽口的高麗菜更是秋冬季節生產的最好，農糧署表示，隨7月下旬豪雨後整體氣候平順，加上近年秋天氣候溫暖，高冷地區的高麗菜產季和平地的高麗菜產季重疊區間愈來愈長，容易產銷失衡，依該署建置的大宗蔬菜供苗預警系統顯示，自今年8月下旬以來，高麗菜已經連續4旬亮紅色警戒紅色燈號，代表種植情形集中並且數量偏高。

    農糧署說明，供苗預警系統分為綠、黃、紅及紫色4種燈號，綠、黃燈代表種植面積在合理範圍內，紅燈代表農民種植面積已達合理需求上限，紫燈則代表已嚴重超量種植，今年8月下旬後，高麗菜的出苗量比近3年同期平均增加7%。

    農糧署組長傅立忠進一步指出，高麗菜栽種到收成的時間約70天到85天，目前栽種的高麗菜預估11月初陸續上市，呼籲農民調整生產規劃、分批減種或轉作，以分散種植風險，確保合理收益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播