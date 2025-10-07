種高麗菜有賺有賠！連續4旬亮警戒紅燈 農糧署籲農民調整生產規劃

自8月下旬後，高麗菜栽種情況已連續4旬亮紅燈。（農糧署提供）

有菜王之稱的高麗菜，深受國人喜愛，不過依農糧署「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」顯示，自8月下旬後，高麗菜栽種情況已連續4旬都在瀕臨超種警戒的紅色燈號，農糧署今（7日）提醒農民謹慎種植、調整生產規劃，以避免風險，確保收益。

秋冬季節因氣候轉涼冷，加上相對乾燥，是台灣蔬菜生產的旺季，甜脆爽口的高麗菜更是秋冬季節生產的最好，農糧署表示，隨7月下旬豪雨後整體氣候平順，加上近年秋天氣候溫暖，高冷地區的高麗菜產季和平地的高麗菜產季重疊區間愈來愈長，容易產銷失衡，依該署建置的大宗蔬菜供苗預警系統顯示，自今年8月下旬以來，高麗菜已經連續4旬亮紅色警戒紅色燈號，代表種植情形集中並且數量偏高。

農糧署說明，供苗預警系統分為綠、黃、紅及紫色4種燈號，綠、黃燈代表種植面積在合理範圍內，紅燈代表農民種植面積已達合理需求上限，紫燈則代表已嚴重超量種植，今年8月下旬後，高麗菜的出苗量比近3年同期平均增加7%。

農糧署組長傅立忠進一步指出，高麗菜栽種到收成的時間約70天到85天，目前栽種的高麗菜預估11月初陸續上市，呼籲農民調整生產規劃、分批減種或轉作，以分散種植風險，確保合理收益。

