雞蛋外殼「2行編碼」有玄機？ 一票人呼籲：尾數C千萬別買

近來有民眾前往超市購買雞蛋，注意到蛋殼上印著兩排「英文」與「數字」，好奇它們究竟是指「生產日」還是「到期日」？為此將此事PO到網上提問，意外掀起熱烈討論，還有許多網友跳出來勸告，指出尾數是「C」的蛋少千萬別買，另有人分享其實農業部官網就有解釋這組英文數字意涵的頁面。

據了解，一名網友5日在臉書社團「我愛全聯—好物老實說」發文，提到自己買雞蛋時，發現每顆雞蛋上都印著兩行用英文和數字組合而成的號碼，自己對此感到到非常好奇，並拍下照片後詢問其他網友，「這到底是生產日還是到期日？」。

圖文曝光後，吸引大批網友熱議，更有不少人在看到原PO附上的雞蛋照片，上面有尾數是C後，紛紛跳出來表示，「C是監獄蛋啊！」、「取一堆華麗名字、還賣很貴，結果是C蛋，太誇張了！」、「大家發揮良心，多買放牧或平飼吧」「拜託不要再買坐監獄C蛋了，很不人道。商人取了一堆好好看名字，在冷藏區變很貴」、

根據農業部「國產雞蛋溯源平台」 官網資料，尾碼代表雞的飼養環境，O為有機蛋（Organic）、F為放牧蛋（Free-range）、B為平飼蛋（Barn）、E為豐富化籠飼（Enriched cage）、C為一般籠飼（Conventional cage）。

農業部官網有解釋雞蛋印著英文數字的意涵。（圖擷取自「農業部國產雞蛋溯源平台」官網）

