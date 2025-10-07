為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    挖土機老闆救災受傷不治 季連成：萬分追悼 致上20萬慰問金

    2025/10/07 11:38 記者王榮祥／花蓮報導
    中央協調所總協調官季連成，今公開追悼因為救災受傷、感染不治挖土機老闆。（記者王榮祥攝）

    桃園市挖土機行老闆林鴻森遠赴花蓮救災，被刺傷感染引發敗血症不治，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今沉重指出，協調所與縣府對此萬分追悼，已責成衛福部次長趕往志工家裡慰問，花蓮縣府行研處長陳建村也代表縣府致哀。

    馬太鞍堰塞湖溢流造成下游光復鄉遭淤泥吞沒，來自全國各地義工化身「鏟子超人」湧進災區協助清理家園，前往花蓮救災的桃園市挖土機行老闆林鴻森，卻不幸被刺傷後、感染引發敗血症，經轉送林口長庚醫院宣告不治，引起各界關切。

    季連成今表示，包含縣府在內，對於林老闆萬分追悼，他已責成為衛福部次長趕到志工家裡慰問，並致上20萬元慰問金。

    季連成提到，副總統屆時會參加告別式，對志工表達最大謝意，他也要勉勵災區所有同仁跟志工，救災時特別注意安全，除了地面、也要注意天氣炎熱。

    協調所後續會在每一個重要路口都安置救護車，尤其最近天氣熱，傳出有志工發生中暑現象，會整合醫療志工，為投入災區的志工、同事提供更多服務。

