    首頁 > 生活

    南投首辦國慶焰火 縣長許淑華建議在地人到這兩處觀賞

    2025/10/07 12:03 記者張協昇／南投報導
    南投縣首度舉辦國慶焰火，在易經大學規劃高處觀賞點。（南投縣政府提提供）

    南投縣建縣以來首次承辦國慶焰火，施放焰火地點位於南投市貓羅溪畔，由於預計當天將湧入2、30萬人潮，縣長許淑華今（7日）在縣務會議後接受媒體訪問表示，希望南投市民能就近前往易經大學及旺來產業園區這兩個高處觀賞點賞焰火，將靠近會場周邊的觀賞區留給外來遊客。

    今年國慶焰火將於南投市貓羅溪畔的道濟禪寺施放，預計從晚間8點施放至8點40分，因適逢南投縣舉辦一年一度的世界茶業博覽會，縣府規劃讓來自全國各地的民眾白天逛茶博、晚上賞焰火，並與在台中市舉辦的國慶晚會聯合行銷，以創造最大的觀光效益。

    許淑華表示，縣府動用所有人、物力辦國慶焰火，在地南投市民已逐漸瞭解縣府規劃的觀賞區及交通管制等資訊，有許多市民都表示要前往易經大學及旺來產業園區這兩個高處觀賞點賞焰火，很高興南投市民配合，此舉能將其他會場周遭的觀賞區讓給外地遊客，主動分散人流，避免市區過度壅塞。

    有許多南投市民則表示，南投市高樓不多，其實在住家空曠處及頂樓，就是觀賞焰火最佳位置，不用到觀賞區或觀賞點人擠人。

    南投縣政府在國慶焰火周遭設有觀賞區、接駁站等公共設施位置圖。（記者張協昇攝）

    南投縣許淑華建議南投市民能就近到易經大學及旺來產業園區這兩個高處觀賞點賞焰火。（記者張協昇攝）

