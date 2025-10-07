為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中國八角碎又有蘇丹紅 「德州鮮切牛排」食物墊紙檢出螢光增白劑

    2025/10/07 11:17 記者林志怡／台北報導
    久芳生物科技公司自中國進口的八角碎。（圖為食藥署提供）

    久芳生物科技公司自中國進口的八角碎。（圖為食藥署提供）

    衛福部食藥署今日公布邊境檢驗違規品項，其中一批自中國進口的八角碎檢出蘇丹色素3號，為「食安法」規範不得使用的物質，需在邊境銷毀，食藥署也持續針對中國的八角碎採取監視查驗；另一批由路德斯公司自美國進口的食物墊紙檢出螢光增白劑且溶出試驗不合格，相關商品依規定退運或銷毀。

    食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，今日公布的邊境檢驗不合格品項中，由久芳生物科技公司自中國進口的八角碎檢出蘇丹色素3號，因屬「食安法」規範不得使用的物質，計8,947公斤需在邊境銷毀。

    劉芳銘表示，自今年3月29日至114年9月29日止，共受理16批中國八角碎報驗，其中3批不合格，不合格率18.8%，不合格原因均為蘇丹色素不合格，食藥署也自去年4月11日起，至明年9月30日期間，持續在邊境對中國八角碎採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

    另有一批路德斯公司自美國進口的食物墊紙，劉芳銘指出，檢出螢光增白劑，且溶出試驗不合格，依規定螢光增白劑應不得檢出，另經放置於正庚烷25度環境1小時後，蒸發殘渣濃度為102ppm、氯仿可溶物為91ppm，均超出「食品器具容器包裝衛生標準」規範。

    路德斯公司旗下有德州鮮切牛排等多家知名餐廳，劉芳銘說，食藥署將在邊境針對路德斯公司由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%；另路德斯公司則指出，這款餐墊紙一般是廚房備料使用，一般消費者並不會接觸到，相關品項也已依照規定退運或銷毀。

    路德斯公司自美國進口的食物墊紙。（圖為食藥署提供）

    路德斯公司自美國進口的食物墊紙。（圖為食藥署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播