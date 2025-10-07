為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    捷運萬大中和線進度81.7％ 侯友宜視察金城機廠：2027年底完工

    2025/10/07 11:12 記者翁聿煌／新北報導
    新北市捷運萬大中和線計畫進度已達81.7%，預計2027年底完工。（記者翁聿煌攝）

    新北市捷運萬大中和線目前計畫進度累計至2025年9月底已達81.7%，正全力進行建築裝修、水電環控、軌道工程及機電系統等施工作業，新北市長侯友宜7日前往金城機廠的主維修廠視察，關心裝修進度及列車測試情形，全力朝2027年底完工目標邁進，未來從新北市中和高中站到台北市中正紀念堂站，通勤時間只需要14分鐘。

    侯友宜說，萬大中和線全長約9.5公里，共設置9座地下車站及1座機廠，是新北捷運七線齊發中的一條，目前進度達81.7%，全線18條隧道都已經鑽掘完成，車站及機廠結構已大致完工，台北市段及新北市段各標現正積極辦理車站建築裝修、水電環控、軌道工程及機電系統等施工作業，周邊道路復舊作業也同步進行。

    金城機廠坐落於板橋、中和、土城交界處，具備儲車、維修、測試、保養、調度等全方位功能五級機廠，總面積11.82公頃，地下一層作為捷運開發商場停車場，地下二層儲車廠共可停駐36輛列車，提供捷運萬大中和線19輛及土城樹林線16輛列車足夠的停放空間；廠內另設有維修工廠、牽引動力變電站、土木軌道維修廠、管理中心及主變電站等，列車可經過扇形區進入維修工廠進行維修，可滿足列車、設備及軌道維修車維修需求。

    新北市捷運工程局長李政安說，萬大中和線金城機廠內更設置莒光站，未來還能轉乘泰板輕軌F28站距離約120公尺，僅需1分鐘即可便利轉乘，另外，金城機廠上方配合捷運開發案興建約9棟複合式大樓，包含商場、停車場、住宅3千多戶，將引進人口帶動周邊整體發展，萬大中和線完工通車後，市民從中和高中站到台北市中正紀念堂站，通勤時間只需14分鐘。#

    新北市長侯友宜（右二）視察捷運萬大中和線金城機廠工程。（記者翁聿煌攝）

    新北市捷運萬大中和線計畫進度已達81.7%，預計2027年底完工。（記者翁聿煌攝）

